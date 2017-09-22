Блог районної газети "Промінь". Сновський район
пятница, 22 сентября 2017 г.
Фотоконкурс "Дари осені"
Хто сказав, що надворі вже осінь? Подвір’я Валентини Кононевич ще й досі потопає у квітах яскравих рожевих лілій. А літнього настрою додає смачна та запашна полуниця та малина.
Автор:
Промінь
на
1:13
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