пятница, 22 сентября 2017 г.

Фотоконкурс "Дари осені"





Хто сказав, що надворі вже осінь? Подвір’я Валентини Кононевич ще й досі потопає у квітах яскравих рожевих лілій. А літнього настрою додає смачна та запашна полуниця та малина.
Автор: на

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