Тур’янський НВК мріє про поповнення

У Тур’янському НВК - красивому, двоповерховому закладі з сучасним ремонтом закінчилася підготовка до нового 2017-2018 навчального року. Про готовність школи приймати учнів розповіла директор НВК Людмила Павлівна Железняк.
- Людмило Павлівно, вітаємо вас із початком нового навчального року. Просимо поділитися, як ви оцінюєте підготовку школи до навчального року?
- Цього року у нашій школі – 66 учнів. Школа 9-ти річна. В перший клас прийде 4 учні, є дошкільна група – 14 дітей. Працюватиме група продовженого дня. 9 клас (10 учнів) навчатиметься за новими програмами і вже повністю забезпечений новими книжками. Минулого року нам дали новий шкільний автобус для підвозу дітей з с.Єліне.
- Чи готовий НВК до опалювального сезону?
- На 50 % ми вже забезпечені твердим паливом. З настанням холодів школа цілодобово опалюється. Працюють 4 кочегари, які старанно та сумлінно виконують свою роботу. Для стовідсоткового забезпечення необхідно близько 300 складометрів дров та 30 тонн брикету. Цьогоріч, до опалювального сезону обіцяли встановити ще один котел. Одразу хочеться згадати людей, які активно допомагають НВК фінансово. Це приватний підприємець М. Коваль зі своєю дружиною Наталією, яка є головою батьківського комітету, директори псп «Прогрес» В. Сорокін, пп «Астра» Г. Божок, Єлінського лісництва О. Данильченко. Цього року дуже допомогли з ремонтом і заготівлею дров батьки та технічний персонал школи. До роботи залучалися і вчителі школи. Всім їм велике спасибі!
- Чи буде для когось із учнів безкоштовне харчування?
- Раніше початкова школа харчувалася безкоштовно, зараз же так харчуватимуться лише діти – інваліди, діти учасників АТО та за рахунок районного бюджету діти, які опинилися в скрутних сімейних обставинах. Загалом харчуються у нас 100% дітей двічі. Перший раз- сніданок, а другий – обід, для тих хто навчається в групі продовженого дня. На кухні встановили нове обладнання. Було б тільки для кого готувати.
- Відремонтовано всі класи?
- Так, за рахунок батьків ми зробили косметичний ремонт у всій школі. Єдиною проблемою є спортзал, він потребує капітального ремонту, зокрема, цілковитої заміни підлоги. Діти займаються лише в одній половині залу, інша ж у аварійному стані.
- Чим особливий буде новий навчальний рік?
- Кожен навчальний рік по-своєму особливий. У нас з’явиться новий вчитель музики і вперше працюватиме гурток хореографії. Загалом, кожен вчитель вкладає у роботу всю душу. Наші дітки займають призові місця на районних олімпіадах. Сильними цього року є дев’ятикласники. Максим Трихліб зайняв 1 місце в олімпіаді з хімії ( вчитель Н.В. Лаптєва), Марина Шумська – з німецької мови (К.Ю.Бутенко), Анастасія Сентябрьова перемогла на конкурсі Т.Г.Шевченка (О.М. Мороз). Учні НВК приймали участь у сьомому Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Вони отримали дипломи і призи від організаторів. Неодноразово школярі ставали призерами у спортивних змаганнях. Це Марина Шумська, Анастасія Сентябрьова, Максим Трихліб, Богдан і Борис Крупські ( вчитель О. Пушкар). Хочеться, щоб цьогорічним випускникам підростала гідна заміна. Отож, бажаю учням натхнення, впевненості у власних силах та прагнення до нових знань. А своїм колегам – терпіння, творчих злетів та натхнення.
- Дякую за розмову.
Тетяна Литвин
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