У четвер в міському сквері біля пам’ятного знаку визволителям відбувся мітинг до Дня визволення Сновщини від нацистських окупантів. З вітальними словами до присутніх звернувся міський голова Олександр Медведьов та голова районної спілки воїнів АТО Михайло Хомчук. На захід прийшли держслужбовці, керівники організацій району, ветерани, учні, представники громадськості та місцевих осередків партій, щоб вшанувати пам'ять загиблих і покласти квіти до Вічного вогню.
четверг, 21 сентября 2017 г.
Пам’ятаємо, славимо, шануємо!
У четвер в міському сквері біля пам’ятного знаку визволителям відбувся мітинг до Дня визволення Сновщини від нацистських окупантів. З вітальними словами до присутніх звернувся міський голова Олександр Медведьов та голова районної спілки воїнів АТО Михайло Хомчук. На захід прийшли держслужбовці, керівники організацій району, ветерани, учні, представники громадськості та місцевих осередків партій, щоб вшанувати пам'ять загиблих і покласти квіти до Вічного вогню.
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