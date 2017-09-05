Осінньо-польові роботи - тривають

Станом на 30 серпня зібрано зернових та зернобобових культур на площі 10565 га, що становить 69% до збиральної площі. Намолочено 36357 тонн зерна, урожайність складає 34,4 ц/га (більше проти 2016 р. на 5 ц/га). Підготовлено ґрунту під посів озимих 5800 га. Посіяно озимого ріпаку під урожай 2018 року на площі 1787 га. Заготовлено сіна 1000 тонн (109%), сінажу - 1200 тонн, силосу - 1016 тонн (17%). Планується посіяти озимих всього 5980 га.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового розвитку РДА
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу агропромислового розвитку РДА
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