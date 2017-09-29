На концерті А.Бочеллі

враження на все життя від концерту.
Вперше обдарованого співака з вадами зору помітив Лучано Паворотті, який почув всього лише одну пісню у виконанні Андреа й одразу запросив із ним виступати. Тепер Андреа Бочеллі - зірка світового рівня. Він співав для президентів, монархів, Папи Римського; його партнерами по сцені були Селін Діон, Сара Брайтман, Крістіна Агілера...
Благодійний фонд Андреа Бочеллі допомагає інвалідам, знедоленим дітям; його проект «Голоси Гаїті» дав шанс 90 гаїтянським хлопчикам з видатними голосами на інше життя; співака було двічі нагороджено орденами за внесок в розвиток музичної культури та премією «Мистецтво, Наука та Світ»; на Алеї слави в Голівуді є зірка з ім’ям Бочеллі! Тепер володар чарівного голосу - в Києві.
Поціновувачі таланту виконавця змогли насолодитися його найулюбленішими аріями та естрадними хітами у супроводі Національного симфонічного оркестру України та Національного хору ім.Г.Г.Верьовки (диригент - Марчелло Рота). Виступ Андреа Бочеллі супроводжувався яскравими концертними номерами його протеже: дуету гітаристів «Харизма» та скрипальки з українським корінням Анастасії Петришак. В дуеті з Маестро заспівали Марія Алейда (сопрано) та популярна українська співачка Злата Огнєвич.
Захоплення від побаченого складно описати словами. Концерти такого рівня надають відчуття повноти життя та надихають на нові творчі злети. Пригадались слова Ауербаха: «Музика – єдина всесвітня мова, яка не потребує перекладу, на ній душа мовить з душею!»
Ми пишаємось тим, що організатором цього прекрасного, незабутнього концерту є наш випускник Олександр Свистунов – генеральний директор компанії «Київ Концерт» та проекту «Шлягер року». Колектив Сновської музичної школи дякує Олександру Віталійовичу за чудовий подарунок напередодні Міжнародного Дня Музики.
О. Кривобороденко,
викладач ДМШ ім.Н.Г.Рахліна
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