Гордість громади – звання необхідне

Трудовий колектив локомотивного депо Щорс вносить на розгляд керівництва Сновської громади пропозицію щодо впровадження у нашому місті щорічного рейтингу популярності «Гордість громади». У даному конкурсі мають
брати участь видатні громадяни нашої громади, які досягли певних успіхів в професійній та громадській діяльності, та й, зокрема, видатні особистості, якими може пишатися наша громада. Особливо цікаво буде, коли у цьому заході братимуть участь цілі династії. Працівники локомотивного депо Щорс мають честь працювати на одному з найдавніших підприємств Сновська, є дійсними патріотами нашого міста і громади, цінують і примножують його історію, тому вважаємо, що запропонований нами рейтинг «Гордість громади» буде мати широку підтримку серед сновчан, сприятиме розвитку культурно-масової роботи в Сновську, буде прикладом для молоді, та й просто стане цікавим та змістовним заходом.
Впевнені, що в нашій громаді є достойні жителі і, навіть, династії, якими можуть пишатися як теперішні, так і майбутні покоління. Сновська громада має гарний потенціал і в нас живуть хороші люди, про яких можна чимало розповісти. Тож сподіваємося, що наша пропозиція не залишиться без вашої уваги та підтримки.
В.Б.Зайончковський,
начальник виробничого підрозділу локомотивне депо Щорс регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
М.І.Єрмак, голова профкому
брати участь видатні громадяни нашої громади, які досягли певних успіхів в професійній та громадській діяльності, та й, зокрема, видатні особистості, якими може пишатися наша громада. Особливо цікаво буде, коли у цьому заході братимуть участь цілі династії. Працівники локомотивного депо Щорс мають честь працювати на одному з найдавніших підприємств Сновська, є дійсними патріотами нашого міста і громади, цінують і примножують його історію, тому вважаємо, що запропонований нами рейтинг «Гордість громади» буде мати широку підтримку серед сновчан, сприятиме розвитку культурно-масової роботи в Сновську, буде прикладом для молоді, та й просто стане цікавим та змістовним заходом.
Впевнені, що в нашій громаді є достойні жителі і, навіть, династії, якими можуть пишатися як теперішні, так і майбутні покоління. Сновська громада має гарний потенціал і в нас живуть хороші люди, про яких можна чимало розповісти. Тож сподіваємося, що наша пропозиція не залишиться без вашої уваги та підтримки.
В.Б.Зайончковський,
начальник виробничого підрозділу локомотивне депо Щорс регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
М.І.Єрмак, голова профкому
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