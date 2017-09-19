Тепло, урочисто вітали спортсменів

У другу суботу вересня на базі стадіону ФСТ «Колос» відбулись святкові заходи з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
Після підняття Державного Прапора України, учасників урочистостей теплими та щирими словами вітали заступник голови райдержадміністрації Володимир Карпенко та секретар міської ради Наталія Самойлова. Під гучні оплески та схвальні вигуки присутніх, найкращим спортсменам, тренерам, ветеранам спорту та меценатам були вручені посадовцями Почесні грамоти та відзнаки. Варто зазначити, що привітати спортсменів району прибув один з членів неурядової делегації з німецького міста Фрьонденберг, керівник спортивного товариства Рудольф Поттгофф, який є одним з засновників товариства «Коло друзів Сновська».
Після показових виступів вихованців Сновської ДЮСШ (директор Євген Мудрицький) та виступу дитячого зразкового вокального колективу (керівник Ольга Сенченко), День фізичної культури і спорту продовжився районними змаганнями на краще спортивне село. До речі, за команду-переможницу минулорічних обласних змагань з Кучинівки виступали три ветерани АТО - Олександр Кривенко, Володимир Акуленко та Руслан Рябченко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту
управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
Після підняття Державного Прапора України, учасників урочистостей теплими та щирими словами вітали заступник голови райдержадміністрації Володимир Карпенко та секретар міської ради Наталія Самойлова. Під гучні оплески та схвальні вигуки присутніх, найкращим спортсменам, тренерам, ветеранам спорту та меценатам були вручені посадовцями Почесні грамоти та відзнаки. Варто зазначити, що привітати спортсменів району прибув один з членів неурядової делегації з німецького міста Фрьонденберг, керівник спортивного товариства Рудольф Поттгофф, який є одним з засновників товариства «Коло друзів Сновська».
Після показових виступів вихованців Сновської ДЮСШ (директор Євген Мудрицький) та виступу дитячого зразкового вокального колективу (керівник Ольга Сенченко), День фізичної культури і спорту продовжився районними змаганнями на краще спортивне село. До речі, за команду-переможницу минулорічних обласних змагань з Кучинівки виступали три ветерани АТО - Олександр Кривенко, Володимир Акуленко та Руслан Рябченко.
Сектор сім’ї, молоді та спорту
управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
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