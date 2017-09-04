Турнір з футболу

22 та 23 серпня відбувся відкритий турнір Сновської ДЮСШ з футболу серед юнаків 2004 р.н. та молодших. Турнір було присвячено Дню прапора та незалежності України.
Приймали участь ДЮСШ (Сновськ) 2004-05 р.н. та 2006-07 р.н., КДЮСШ (Славутич), ДЮСШ (Семенівка) та ДЮСШ (Городня). Наші старші хлопці зустрілися з Городнею і поступилися з рахунком 0:3. Потім зіграли внічию зі Славутичем 2:2 та виграли у Семенівки 5:1. Підсумок – 2 місце. Кращим гравцем було визнано Максима Ткаченка. Молодші гравці місцевої ДЮСШ зіграли внічию з Городнею 5:5 і поступилися Славутичу та Семенівці. Кращий гравець у цій віковій категорії Богдан Колодюк.
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У рамках міжрайонного чемпіонату з футболу серед колективів фізкультури 27 серпня місцевий «Енергетик» приймав гостей з Городнянщини – команду «Колос» с.Дібрівне. За доволі рівної гри більше пощастило гостям. У підсумку «Енергетик» поступився з рахунком 1:3. У другій грі місцевий «Тайм» приймав команду з Городнянщини «Спиртовик» (с.Тупичев). Сильнішою виявилася місцева команда, яка перемогла з рахунком 2:0. «Колос» з с.Петрівки поступився з рахунком 2:0 с.Мощонка з Городнянщини.
Приймали участь ДЮСШ (Сновськ) 2004-05 р.н. та 2006-07 р.н., КДЮСШ (Славутич), ДЮСШ (Семенівка) та ДЮСШ (Городня). Наші старші хлопці зустрілися з Городнею і поступилися з рахунком 0:3. Потім зіграли внічию зі Славутичем 2:2 та виграли у Семенівки 5:1. Підсумок – 2 місце. Кращим гравцем було визнано Максима Ткаченка. Молодші гравці місцевої ДЮСШ зіграли внічию з Городнею 5:5 і поступилися Славутичу та Семенівці. Кращий гравець у цій віковій категорії Богдан Колодюк.
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У рамках міжрайонного чемпіонату з футболу серед колективів фізкультури 27 серпня місцевий «Енергетик» приймав гостей з Городнянщини – команду «Колос» с.Дібрівне. За доволі рівної гри більше пощастило гостям. У підсумку «Енергетик» поступився з рахунком 1:3. У другій грі місцевий «Тайм» приймав команду з Городнянщини «Спиртовик» (с.Тупичев). Сильнішою виявилася місцева команда, яка перемогла з рахунком 2:0. «Колос» з с.Петрівки поступився з рахунком 2:0 с.Мощонка з Городнянщини.
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