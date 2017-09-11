Креатив від одинадцятикласників

Щороку, з настанням осені, шкільне подвір’я Сновської ЗОШ № 1 наповнюється музикою, різнокольоровими кульками, яскравими квітами, білими бантиками схвильованих першокласників та щасливими посмішками школярів, які переступили поріг школи.
Цього року вперше за парти сядуть 63 учні, а це аж 3 класи першачків. Поведуть їх у доросле життя їхні класні мами: Ніна Шевченко – класний керівник 1-А, Євдокія Боброва - 1-Б та Людмила Атрощенко – 1-В класів.
З початком нового навчального року учнів та вчителів привітав голова міської ради Олександр Медведьов, вручивши почесні грамоти директору Володимиру Григоровичу Желію та вчителям школи. Також навчальному закладу було подаровано ноутбук.
Приємно вразили цього року одинадцятикласники. Вони, єдині на весь район , відійшли від стандартної шкільної форми і вишиванок, одягнувши яскраві рожеві сукні з сучасним принтом. Відрізнялися 11-А та 11-Б лише відтінками рожевого - одні були яскравішими, інші- блідо-рожеві. Хлопці одягнули традиційні чорні костюми з метеликами такого ж рожевого кольору. Загалом, виглядали вони елегантно, вишукано і цікаво. Автором цієї ідеї виступили самі школярі разом із класними керівниками Ігорем Дейнеко та Аллою Єрмоленко. Свято промайнуло швидко, яскраво й урочисто. Тож вітаємо вас з Днем знань! Відмінного настрою в новому навчальному році, цікавої і плідної роботи, творчих успіхів.
Тетяна Литвин
Фото автора
Цього року вперше за парти сядуть 63 учні, а це аж 3 класи першачків. Поведуть їх у доросле життя їхні класні мами: Ніна Шевченко – класний керівник 1-А, Євдокія Боброва - 1-Б та Людмила Атрощенко – 1-В класів.
З початком нового навчального року учнів та вчителів привітав голова міської ради Олександр Медведьов, вручивши почесні грамоти директору Володимиру Григоровичу Желію та вчителям школи. Також навчальному закладу було подаровано ноутбук.
Приємно вразили цього року одинадцятикласники. Вони, єдині на весь район , відійшли від стандартної шкільної форми і вишиванок, одягнувши яскраві рожеві сукні з сучасним принтом. Відрізнялися 11-А та 11-Б лише відтінками рожевого - одні були яскравішими, інші- блідо-рожеві. Хлопці одягнули традиційні чорні костюми з метеликами такого ж рожевого кольору. Загалом, виглядали вони елегантно, вишукано і цікаво. Автором цієї ідеї виступили самі школярі разом із класними керівниками Ігорем Дейнеко та Аллою Єрмоленко. Свято промайнуло швидко, яскраво й урочисто. Тож вітаємо вас з Днем знань! Відмінного настрою в новому навчальному році, цікавої і плідної роботи, творчих успіхів.
Тетяна Литвин
Фото автора
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