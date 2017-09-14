Подарунки на суму 2000 євро отримали наші земляки від німців

|Урок німецької мови у гімназії.
В минулому номері «Променя» ми повідомляли про візит німецької делегації з Фрьонденберга «Коло друзів Сновська» на чолі з керівником групи Рудольфом Потгоффом в наш район. Детальніше про перебування закордонних гостей розповів заступник голови РДА Володимир Карпенко: «Графік поїздок був дуже щільним. У першу чергу вони віддали шану загиблим у роки ІІ Світової війни, відвідавши Лісоград і могилу загиблих німецьких солдатів поблизу залізничної лікарні. Потім вони побували в 11 організаціях і закладах Сновщини, де вручили подарунки на суму 2000 євро.А це і ноутбуки, і лінолеум, і матраци, і бензопила, і ліки, і фотоапарат». Принагідно він дякує тим родинам, діти яких побували в Німеччині, за надану допомогу при організації перебування закордонних гостей на Сновщині.
Німецька делегація зустрілася з колективами районної лікарні, будинку-інтернату в с.Нові Боровичі, міському НВК. Вихованці дитячої музичної школи для гостей підготували чудовий концерт, майстерно виконуючи музичні твори на різних інструментах. У свою чергу присутніх порадував віртуозною грою (одночасно - на губній гармошці та гітарі) мер міста Фрьонденберг Фрідріх Реббе. А керівник закордонної делегації вручив директору Ользі Свистуновій фотоапарат, щоб знімали для архіву ДМШ перемоги юних музикантів. Зустріч з німцями відбулася і з вихованцями Недільної школи Св.-Покровської церкви (о.Богдан).
Майстер-клас з виготовлення ляльок- мотанок провели спеціально для німців у центрі дитячої та юнацької творчості. Закордонні гості побували на екскурсії в історичному музеї Сновська.
Цікаво і пізнавально пройшли уроки німецької мови у гімназії та ЗОШ №1, на яких були присутні представники делегації з Німеччини. Живе спілкування дітей з німецькомовними громадянами додало впевненості в тому, що вивчати іноземну мову необхідно, щоб краще пізнавати світ. Проживали учасники делегації в готелі локомотивного депо. Керівник Віталій Зайончковський особисто провів для них екскурсію музеєм організації. Загалом візит пройшов на високому рівні, закордонні гості залюбки спілкувалися на офіційних зустрічах і з пересічними мешканцями району та висловили бажання і надалі зустрічатися зі Сновчанами як в Україні, так і в Німеччині.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Володимира КАРПЕНКА
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