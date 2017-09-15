Роздільний збір сміття вже у Сновську

Приватний підприємець Павло Тютюнник встановив біля своєї організації контейнери, в які окремо пропонується викидати відходи - папір, скло та пластик, втіливши таким чином у життя акцію «Збережемо наше мiсто чистим".
Свою пропозицію щодо роздільного збору сміття в Сновську підприємець, як депутат міської ради, ще раніше подав на розгляд місцевому керівництву об’єднаної територіальної громади. Ідею у міськраді підтримали і вже закуповують матеріали для виготовлення 15 подібних контейнерів для райцентру. У свою чергу Павло Тютюнник обіцяє вивозити транспортом ФОП сортовані відходи з цих контейнерів на переробку.
Цивілізований світ давно розділяє сміття, і це не просто забаганка. Адже, переробивши відходи, можна отримати цінну сировину. Не така вже й багата наша країна, щоб викидати на смітник те, що можна ще використати. Особливо – пластик. Багато хто спалює його, отруюючи повітря токсичним димом, небезпечним для здоров’я.
- Сподіваюся, що завдяки встановленим у місті контейнерам у нас зменшиться кількість непотребу в лісах, річках і на узбіччі доріг - каже Павло Тютюнник. - І менше відходів потраплятиме на сміттєзвалище.
У планах підприємця - заохотити до акції навчальні заклади: щоб діти збирали роздільно сміття і здавали його, а на виручені кошти могли придбати щось для своєї школи. Він вважає, що треба з дитинства привчати до цивілізованого поводження з відходами, старше покоління перевчити важко.
Процес роздільного збору сміття у Сновську, завдяки Павлу Тютюннику, розпочався. Тепер треба розповсюджувати його на всю громаду, привчаючись до порядку. Невже вам не хочеться жити в чистоті?
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
P.S. Наразі у Верховній Раді, за повідомленнями комітету ВР з питань екологічної політики, знаходяться на розгляді більше 10-ти законопроектів, які передбачать в Україні обов’язкове сортування відходів і недопущення попадання несортованого сміття на полігони.
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