Доцільно, раціонально, перспективно

Зберігати та охороняти ліс – найголовніше завдання людства. Саме цим і займається Тихоновицьке лісництво на чолі з відповідальним, працелюбним заслуженим працівником лісового господарства України Олександром Павловичем Сидоренком.
Діяльність лісівників надзвичайно важлива і багатогранна. Не всім відомо, що для того, щоб виростити ліс потрібно зібрати насіння, виростити сіянці, посадити їх та постійно проводити догляд у вигляді прополювання, прорідження, санітарних рубок, охорони від шкідників, пожеж, незаконної вирубки.
Майстри лісової справи Тихоновицького лісництва впевнено і наполегливо виконують заходи, заплановані державною програмою «Ліси України». І хоч до кінця року ще багато часу, лісництво вже має хороші показники і може відзвітувати про виконану роботу: виконано рубки молодняків на 34 га (з 47), прорідження - на 6,2 га (з 9), прохідних валок - на 16 га (з 21), вибіркових рубок - на 50 га (з 70). До речі, всього головного користування 21 тис. га, в наступному році планується розширення до 26 га.
Тихоновицьке лісництво охоплює 6 тис. 440 га землі, що включають в себе 4 майстерські дільниці та 6 обходів. Минулого року майстерський склад поповнився двома молодими спеціалістами – Юрієм Стрільцем та Сергієм Мойсеєнком.
Протягом року лісівники активно займаються вирощуванням та доглядом саджанців. Цьогоріч посаджено 800 тис. сосен та 50 тис. дубів. Вже збирають для посадки на наступний рік насіння сосни (необхідно близько 2 тонн шишок) та жолудів (100-150 кг). Окремо, на площі 6 га, вирощують новорічні плантації ялинок та сосен.
До речі, наразі всі лісники України стурбовані станом хвойних порід дерев. Про це розповів помічник лісничого Володимир Глуменко: «Останні місяці ми збентежені тим, що хвойні дерева заражаються якоюсь невідомою хворобою. Починається все з того, що хвоя жовтіє, і вже через місяць дерево повністю засихає. Українські екологи вже працюють над цим питанням, але методів боротьби поки що не знайшли. До слова, в Білорусії дана хвороба вже активно прогресує, призупинено роботи в деяких лісах на головному користуванні. Надіємося, що наші екологи зуміють швидко впоратися з цією проблемою».
Лісівники роблять все для покращення умов життя тварин в зимовий період. Зокрема, будують нові годівнички, встановлюють солонці, заготовляють сіно для диких тварин, на 60-70 сотих землі посіяли овес, теж для підкорму.
За ініціативи Олександра Павловича було збудовано 3 колодязі:один біля лісництва та 2 безпосередньо в лісі, щоб люди, стомившись після збирання ягід та грибів, могли відпочити на лавці та напитися кришталево чистої та холодної води. Їх облаштуванням займалися дбайливі господарі з золотими руками - Іван Стрілець, Анатолій Летута, Михайло Кошіль.
День працівника лісу нагадує людям про необхідність турботи за лісовими насадженнями, їх доцільне й раціональне використання. У свою чергу, хочеться сердечно привітати всіх працівників лісу з їхнім професійним святом. Прийміть слова вдячності і пошани за вашу працю, за все те, що ви робите для добробуту нинішнього і майбутнього поколінь.
Тетяна Литвин
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