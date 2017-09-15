пятница, 15 сентября 2017 г.

Кошти перерахують на особові рахунки. Про субсидії


1 вересня 2017 року закінчився прийом заяв від одержувачів субсидії на отримання частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 м3 природного газу або вартості 150 кВт·год. електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для індивідуального опалення). Почалося формування відомостей для виплати частини невикористаної суми субсидії. Після отримання фінансування кошти будуть перераховані на особові рахунки одержувачів субсидії в банківських установах або через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».
Управління соціального захисту населення РДА
Автор: на

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