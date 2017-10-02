Футбол
Відбулися 2 чергових тури міжрайонних змагань з футболу серед дорослих.
17 вересня місцевий «Енергетик» приймав команду з Городнянського району с.Мощенка та поступився з рахунком 3:4. Сновський «Тайм» грав на виїзді у с.Дібрівне на Городнянщині і виявився сильнішим, отримавши перемогу 3:2.
24 вересня «Енергетик» вдома приймав команду з Городнянщиниз с.Куликівка та поступився з рахунком 1: 2. «Тайм» грав на виїзді у м.Городня з місцевою командою «Легіон» і переміг з розгромним рахунком 11:0.
* * *
23 вересня в м.Городня проходив дитячий турнір з футболу. Примали участь у ньому 4 команди: Семенівка, Сновськ, Славутич і Городня. 1 матч Сновськ виграв у Городні з рахунком 1:0, Сновськ-Славутич – 6:0, Сновськ-Семенівка – 1:1.
У підсумку команда зайняла перше місце. Кращим воротарем турніру визнано Дмитра Потошного.
* * *
Розпочалась першість області серед команд ДЮСШ.
17 вересня вихованці ДЮСШ вирушили до Менського району. Старша вікова група (2001-2002 р.н.) перемогла з рахунком 3:2, молодша вікова рупа (2003-2004 р.н.) поступилася -2:1.
24 вересня наші вихованці приймали вдома команду з Чернігівського району. Старші перемогли з рахунком 3:0, молодші – 3:1.
Голи забили Роман Петренко, Єгор Горбач, Ярослав Козянко, Владислав Ващенко (старша вікова група); Андрій Коршун, Роман Головач, Олександр Логвиненко (молодша вікова група).
Вільна боротьба
У період з 22 по 24 вересня в Чернігові відбувся Відкритий Всеукраїнський турнір «Ілля Муромець» з вільної боротьби серед юніорів та юнаків, присвячений Дню визволення Чернігова від німецьких загарбників.
Участь у змаганнях взяли спортсмени з Київської, Хмельницької і Полтавської областей, Білорусі та Ізраїлю. Всього на змагання прибуло 12 команд, в тому числі команда ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос», тренер-викладач Анатолій Косевич. Вихованці школи Дмитро Мороз (у ваговій категорії 32 кг) та Дмитро Шевченко (у ваговій категорії 47 к вибороли треті місця. А Андрій Козик (у ваговіій категорії 50 кг) став чемпіоном змагань. Серед юніорів Артур Лебедєв (у ваговій категорії 60 кг) став третім, а Дмитро Ісаченко (вагова категорія 74 кг) – другим.
Усіх переможців змагань нагородили грамотами, медалями та грошовою винагородою.
Григорій Салата, директор ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос»
Відбулися 2 чергових тури міжрайонних змагань з футболу серед дорослих.
17 вересня місцевий «Енергетик» приймав команду з Городнянського району с.Мощенка та поступився з рахунком 3:4. Сновський «Тайм» грав на виїзді у с.Дібрівне на Городнянщині і виявився сильнішим, отримавши перемогу 3:2.
24 вересня «Енергетик» вдома приймав команду з Городнянщиниз с.Куликівка та поступився з рахунком 1: 2. «Тайм» грав на виїзді у м.Городня з місцевою командою «Легіон» і переміг з розгромним рахунком 11:0.
* * *
23 вересня в м.Городня проходив дитячий турнір з футболу. Примали участь у ньому 4 команди: Семенівка, Сновськ, Славутич і Городня. 1 матч Сновськ виграв у Городні з рахунком 1:0, Сновськ-Славутич – 6:0, Сновськ-Семенівка – 1:1.
У підсумку команда зайняла перше місце. Кращим воротарем турніру визнано Дмитра Потошного.
* * *
Розпочалась першість області серед команд ДЮСШ.
17 вересня вихованці ДЮСШ вирушили до Менського району. Старша вікова група (2001-2002 р.н.) перемогла з рахунком 3:2, молодша вікова рупа (2003-2004 р.н.) поступилася -2:1.
24 вересня наші вихованці приймали вдома команду з Чернігівського району. Старші перемогли з рахунком 3:0, молодші – 3:1.
Голи забили Роман Петренко, Єгор Горбач, Ярослав Козянко, Владислав Ващенко (старша вікова група); Андрій Коршун, Роман Головач, Олександр Логвиненко (молодша вікова група).
Вільна боротьба
У період з 22 по 24 вересня в Чернігові відбувся Відкритий Всеукраїнський турнір «Ілля Муромець» з вільної боротьби серед юніорів та юнаків, присвячений Дню визволення Чернігова від німецьких загарбників.
Участь у змаганнях взяли спортсмени з Київської, Хмельницької і Полтавської областей, Білорусі та Ізраїлю. Всього на змагання прибуло 12 команд, в тому числі команда ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос», тренер-викладач Анатолій Косевич. Вихованці школи Дмитро Мороз (у ваговій категорії 32 кг) та Дмитро Шевченко (у ваговій категорії 47 к вибороли треті місця. А Андрій Козик (у ваговіій категорії 50 кг) став чемпіоном змагань. Серед юніорів Артур Лебедєв (у ваговій категорії 60 кг) став третім, а Дмитро Ісаченко (вагова категорія 74 кг) – другим.
Усіх переможців змагань нагородили грамотами, медалями та грошовою винагородою.
Григорій Салата, директор ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос»
Комментариев нет:
Отправить комментарий