Подвигу жити у наших серцях

13 жовтня, напередодні Дня захисника України та величного свята Покрови Пресвятої Богородиці, у Сновському районному будинку культури відбулися святкові заходи за участю керівників району, організацій, установ, підприємств, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО, керівництва військового комісаріату, представників політичних партій, громадськості.
Сновчан сердечно вітали голова РДА Валерій Радібеда, міський голова Олександр Медведьов, районний військовий комісар Ігор Батюк. У ході заходу очільники району вручили грамоти і подяки військовослужбовцям та подарунки юним захисникам, які ідуть на строкову військову службу цієї осені.
Урочистості супроводжувались творчими патріотичними виступами солістів та аматорських колективів РБК, духового оркестру музичної школи ім. Н.Рахліна під керівництвом Леоніда Рибальченка.
Основним лейтмотивом заходу була думка, що День захисника України – це свято нескорених, бо незважаючи на всі випробування, дух українського народу,не вдається зламати жодному з ворогів.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Сновчан сердечно вітали голова РДА Валерій Радібеда, міський голова Олександр Медведьов, районний військовий комісар Ігор Батюк. У ході заходу очільники району вручили грамоти і подяки військовослужбовцям та подарунки юним захисникам, які ідуть на строкову військову службу цієї осені.
Урочистості супроводжувались творчими патріотичними виступами солістів та аматорських колективів РБК, духового оркестру музичної школи ім. Н.Рахліна під керівництвом Леоніда Рибальченка.
Основним лейтмотивом заходу була думка, що День захисника України – це свято нескорених, бо незважаючи на всі випробування, дух українського народу,не вдається зламати жодному з ворогів.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
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