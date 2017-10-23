На додачу до інформації від «Променя» – смс-повідомлення

18 жовтня до Сновська прибула українсько-польська делегація у складі Костянтина Донченка, Олексія Северина та Йоанни Соломатін. Метою візиту стало обговорення з керівниками усіх громадських організацій доцільності впровадження смс-повідомлень, у яких люди зможуть отримувати інформацію про події у місті (оголошення, інформаційні моменти), а також смс, у яких можна буде голосувати за дії, які виконує міська рада (зокрема, ті питання, які виносяться на сесії).
Зустріч відбувалася у формі невимушеної і простої бесіди. Кожен з керівників висловив свою позицію з приводу даного питання та одноголосно визнав таку пропозицію корисною і необхідною. Адже жителі громади мають бути обізнаними та поінформованими з таких питань. Бо ж нині чи не єдиним інформатором населення Сновщини є районна газета.
З іншого боку, є сподівання, що подібні новації не будуть затратними для бюджету міста і стануть доступними як містянам, так і мешканцям сіл. Останнім часом зв’язок від «Київстару» серйозно «глючить» – ні смс-ки не доходять, ні телефонні дзвінки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Зустріч відбувалася у формі невимушеної і простої бесіди. Кожен з керівників висловив свою позицію з приводу даного питання та одноголосно визнав таку пропозицію корисною і необхідною. Адже жителі громади мають бути обізнаними та поінформованими з таких питань. Бо ж нині чи не єдиним інформатором населення Сновщини є районна газета.
З іншого боку, є сподівання, що подібні новації не будуть затратними для бюджету міста і стануть доступними як містянам, так і мешканцям сіл. Останнім часом зв’язок від «Київстару» серйозно «глючить» – ні смс-ки не доходять, ні телефонні дзвінки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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