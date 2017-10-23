11 жовтня о 13 год. 27 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ м.Сновськ надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в м.Сновськ по вул. Гагаріна. Власник – 1954 р.н., пенсіонер.
Горів житловий будинок розміром 8 х 7 м. Ймовірна причина – неправильне облаштування та несправність нагрівальної печі та димаря. Вогнем пошкоджено стіну на площі 1 м кв. та електрообладнання котла. Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям професійних вогнеборців та місцевих мешканців пожежу ліквідовано на початковій стадії з мінімальними збитками.
14 жовтня о 23 год. 11 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Петрівка по вул. Центральній. Власник – 1980 р.н., тимчасово не працююча. Вогнем знищено 2 господарчі будівлі та дах житлового будинку, що не експлуатується. Причина та збитки встановлюються. Гасіння ускладнювалося пізнім викликом пожежного підрозділу (мешканці намагалися загасити власними силами), несправністю пожежного автомобіля місцевої пожежної команди (вийшов з ладу бензонасос), швидким розповсюдженням полум’я, вітряною погодою, значною віддаленістю від джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.
Принагідно дякую керівникам Староруднянського лісництва та ПСП «Яна Плюс» за надання вагомої допомоги в підвозі води.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Горів житловий будинок розміром 8 х 7 м. Ймовірна причина – неправильне облаштування та несправність нагрівальної печі та димаря. Вогнем пошкоджено стіну на площі 1 м кв. та електрообладнання котла. Завдяки вчасному виявленню, оперативним діям професійних вогнеборців та місцевих мешканців пожежу ліквідовано на початковій стадії з мінімальними збитками.
14 жовтня о 23 год. 11 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с.Петрівка по вул. Центральній. Власник – 1980 р.н., тимчасово не працююча. Вогнем знищено 2 господарчі будівлі та дах житлового будинку, що не експлуатується. Причина та збитки встановлюються. Гасіння ускладнювалося пізнім викликом пожежного підрозділу (мешканці намагалися загасити власними силами), несправністю пожежного автомобіля місцевої пожежної команди (вийшов з ладу бензонасос), швидким розповсюдженням полум’я, вітряною погодою, значною віддаленістю від джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.
Принагідно дякую керівникам Староруднянського лісництва та ПСП «Яна Плюс» за надання вагомої допомоги в підвозі води.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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