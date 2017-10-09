Сновській бібліотеці для дітей – 70 років

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек Сновська бібліотека для дітей відзначила своє 70-річчя. Привітати бібліотекарів завітали голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, голова міської ради Олександр Медведьов, начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко.
Багато споминів і емоцій у гостей викликала екскурсія бібліотекою, в якій їх супроводжувала заступник директора Сновської ЦБС по роботі з дітьми Олена Уляненко. Були вітання, нагородження кращих: колективу бібліотеки для дітей, бібліотекаря Суничненського філіалу ЦБС Людмили Барбарич, провідного спеціаліста центральної бібліотеки Лариси Хоменко, бібліотекаря Гірського філіалу ЦБС Ольги Пищур і, звісно, розмова про місце бібліотеки у Сновській громаді, її здобутки і перспективи.
Ніна МОКРОСНОП, директор Сновської ЦБС
Виховуємо патріотів
Засідання клубу «Цікаві зустрічі» у дитячій бібліотеці, присвячене 70-річчю книгозбірні, мало символічну назву - «Зустріч поколінь». До нас завітали поряд з сивочолими книголюбами - школярі, люди середнього віку, а також наші партнери по роботі з дітьми, наші спонсори, що допомагають організовувати популяризацію читання серед юних користувачів бібліотеки на належному рівні. Ми щиро вдячні депутату обласної ради Володимиру Селянському за подарований ноутбук, начальнику локомотивного депо Віталію Зайончковському, міському голові Олександру Медведьову та іншим за подаровані кошти на придбання книжок. Напередодні свята нам надійшов подарунок з м.Києва від нашого читача - літературознавця, перекладача, редактора видавництва «Темпора» Олександра Стукала - чималенький комплект потрібних дітям книжок.
Не одне десятиліття ми в тісній співпраці з учителькою початкових класів ЗОШ №2 Л.М Крапивною, педколективами шкіл міста, гімназії. Особлива подяка заступнику директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №1 О.Л. Гаврилець, бібліотекарям гімназії та ЗОШ №1 І.В. Артеменко й А.А. Зорко, директорам СЮТ - М.Ф. Коршуну та ЦДЮТ - Н.В. Скотаренко, студії «Веселка», газеті «Промінь», настоятелю Свято-Миколаївського Всецариці храму отцю Павлу, які разом з нами виховують справжніх патріотів своєї країни. Багато років наша бібліотека працює за програмою «Краса врятує світ!», в реалізації якої найактивнішу участь беруть музична школа ім.Натана Рахліна та Сновський будинок культури. На «Зустрічі поколінь» зі своїми музичними привітаннями виступили директор ДМШ О.В. Свистунова, учні школи - вихованці викладача вищої категорії Л.П. Омеляненко та старшого викладача С.Г. Кузьменко. Всі виступи дітей - наших юних читайликів - супроводжувались бурхливими оплесками вдячності.
Багато споминів і емоцій у гостей викликала екскурсія бібліотекою, в якій їх супроводжувала заступник директора Сновської ЦБС по роботі з дітьми Олена Уляненко. Були вітання, нагородження кращих: колективу бібліотеки для дітей, бібліотекаря Суничненського філіалу ЦБС Людмили Барбарич, провідного спеціаліста центральної бібліотеки Лариси Хоменко, бібліотекаря Гірського філіалу ЦБС Ольги Пищур і, звісно, розмова про місце бібліотеки у Сновській громаді, її здобутки і перспективи.
Ніна МОКРОСНОП, директор Сновської ЦБС
Виховуємо патріотів
Засідання клубу «Цікаві зустрічі» у дитячій бібліотеці, присвячене 70-річчю книгозбірні, мало символічну назву - «Зустріч поколінь». До нас завітали поряд з сивочолими книголюбами - школярі, люди середнього віку, а також наші партнери по роботі з дітьми, наші спонсори, що допомагають організовувати популяризацію читання серед юних користувачів бібліотеки на належному рівні. Ми щиро вдячні депутату обласної ради Володимиру Селянському за подарований ноутбук, начальнику локомотивного депо Віталію Зайончковському, міському голові Олександру Медведьову та іншим за подаровані кошти на придбання книжок. Напередодні свята нам надійшов подарунок з м.Києва від нашого читача - літературознавця, перекладача, редактора видавництва «Темпора» Олександра Стукала - чималенький комплект потрібних дітям книжок.
Не одне десятиліття ми в тісній співпраці з учителькою початкових класів ЗОШ №2 Л.М Крапивною, педколективами шкіл міста, гімназії. Особлива подяка заступнику директора з навчально-виховної роботи ЗОШ №1 О.Л. Гаврилець, бібліотекарям гімназії та ЗОШ №1 І.В. Артеменко й А.А. Зорко, директорам СЮТ - М.Ф. Коршуну та ЦДЮТ - Н.В. Скотаренко, студії «Веселка», газеті «Промінь», настоятелю Свято-Миколаївського Всецариці храму отцю Павлу, які разом з нами виховують справжніх патріотів своєї країни. Багато років наша бібліотека працює за програмою «Краса врятує світ!», в реалізації якої найактивнішу участь беруть музична школа ім.Натана Рахліна та Сновський будинок культури. На «Зустрічі поколінь» зі своїми музичними привітаннями виступили директор ДМШ О.В. Свистунова, учні школи - вихованці викладача вищої категорії Л.П. Омеляненко та старшого викладача С.Г. Кузьменко. Всі виступи дітей - наших юних читайликів - супроводжувались бурхливими оплесками вдячності.
Я мрію довго-довго відвідувати храм книги
29 вересня мені випала честь побувати на цікавому культурно-масовому заході, який відбувся в нашому Сновську – 70-річчі з дня заснування Центральної дитячої бібліотеки. Саме до цього закладу із задоволенням ходять діти міста, мають змогу всебічно розвиватися і брати літературу як для навчання, так і для корисного і змістовного відпочинку. Адміністрація і профактив локомотивного депо Сновськ також були запрошені на ювілей храму книги. Особисто я до цієї події готувалася ретельно і з хвилюванням, тому що була присутня на святі не тільки як офіційний представник свого підприємства, а й як матір читача, а, найхвилююче, як колишня читачка, яка досить багато годин свого дитинства проводила саме в цих стінах. Мені дуже сподобалося, що вся процедура поздоровлень і виступів відбувалася у теплій, дружній, невимушеній атмосфері. Не було ніякої офіційності, пафосності, тільки душевне спілкування. Заслуга у цьому цілком і повністю колективу бібліотеки – заступника директора по роботі з дітьми О.Ф. Уляненко, бібліотекарів Г.К. Голубцової, Н.В. Сильченко. Звучало чимало теплих слів від гостей свята. Колективу бібліотеки і гостям заходу зробили приємний музичний подарунок місцеві митці. Так, у особистому виконанні директора музичної школи прозвучала чудова гра на піаніно. Молодші гості свята виконали композиції на різноманітних музичних інструментах, звучали і пісні, живі, не під фонограму. Час сплинув швидко і непомітно. Завершила свято екскурсія бібліотекою, де кожен з гостей зміг поринути у своє дитинство, пригадати час, проведений у стінах бібліотеки, згадати свої мрії і відчути просте дитяче щастя. У мене, приміром, вже закінчується пора, коли я приводила до дитячої бібліотеки свою дитину, але сподіваюся приводити сюди своїх онуків і знову, і знову опинятися у цьому храмі книги.
Анна ПОЛЮШКО
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