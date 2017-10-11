среда, 11 октября 2017 г.

Робили намисто і хатинку... для комах

Нещодавно в Сновському НВК (с.Сновське) було надзвичайно  цікаво: підводилися підсумки проведення щорічної Всеукраїнської акції «День натураліста» у формі квесту. Учасники отримували завдання, виконавши його, потрапляли у різній послідовності на мейк-майданчики: «Ошибана», «Хатинка для комах», «Вироби з вторсировини» та відвідали тренінг «Ресурсоощадливість».

На кожному з майданчиків розгорнулась активна діяльність учасників квесту, адже вони мали змогу не лише продемонструвати наявні в них екологічні знання, навички та вміння, а і придбати нові, здобуті в спільній діяльності.
Адже дух змагальності активізував всі приховані таланти та був надійною мотиваційною основою їх діяльності.
 Дізнались тут і про шкоду від спалювання листя, і про небезпеку від батарейок, і необхідність утилізації використаних елементів живлення, масштаби забруднень довкілля пластиковими виробами, методи біологічної боротьби зі шкідниками саду тощо.
Участь  в акції сприяла розширенню уявлень в учасників  про цінність та багатогранність природи,  мотивувала дбайливіше ставвитись  до довкілля.
Олена Пилипець,  вчитель біології 
Автор: на

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