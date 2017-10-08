ДО УВАГИ БЕЗРОБІТНИХ!

Ви маєте можливість безкоштовно навчатися англійській мові (онлайн) завдяки соціальному проекту «Лінгва. Скілз» (Lingva.Skills) www.lingva.ua.
Для цього необхідно зробити кілька кроків: 1. Звернутися до центру зайнятості, де ви зареєстровані як безробітний, з проханням включити вас до програми безкоштовного навчання англійській мові за проектом «Lingva.Skills». 2. Надати свою електронну адресу та ПІБ вашому особистому консультанту – фахівцю з працевлаштування. Для реєстрації рекомендується використовувати електронну пошту gmail.com, ukr.net, bigmir.net, yahoo.com, outlook.com, i.ua або інші пошти українських провайдерів. 3. Приблизно через тиждень отримати від особистого консультанта персональний пароль для входу в систему. 4. Зайти на www.lingva.ua з власного комп’ютера та в розділі «Як навчатись» увійти в систему. 5. E-mail та пароль вводити з врахуванням регістру та мови! 6. Пройти навчання на сайті Lingva.Skills (www.lingva.ua). Навчання доступне у будь-який зручний для вас час. Ви самі коригуєте час та темп навчання. Базовий рівень знань англійської мови не має значення. 7. Всі, хто пройшов навчання (рівень А1-А2), отримують сертифікат.
Додаткову інформацію щодо можливостей навчання на базі онлайн платформи «Lingva.Skills» можна отримати у Сновському районному центрі зайнятості за адресою: м.Сновськ, вул. Петра Сагайдачного, 1 а або за телефоном 2 – 12 – 00.
Р.Аникієнко,
директор РЦЗ
Для цього необхідно зробити кілька кроків: 1. Звернутися до центру зайнятості, де ви зареєстровані як безробітний, з проханням включити вас до програми безкоштовного навчання англійській мові за проектом «Lingva.Skills». 2. Надати свою електронну адресу та ПІБ вашому особистому консультанту – фахівцю з працевлаштування. Для реєстрації рекомендується використовувати електронну пошту gmail.com, ukr.net, bigmir.net, yahoo.com, outlook.com, i.ua або інші пошти українських провайдерів. 3. Приблизно через тиждень отримати від особистого консультанта персональний пароль для входу в систему. 4. Зайти на www.lingva.ua з власного комп’ютера та в розділі «Як навчатись» увійти в систему. 5. E-mail та пароль вводити з врахуванням регістру та мови! 6. Пройти навчання на сайті Lingva.Skills (www.lingva.ua). Навчання доступне у будь-який зручний для вас час. Ви самі коригуєте час та темп навчання. Базовий рівень знань англійської мови не має значення. 7. Всі, хто пройшов навчання (рівень А1-А2), отримують сертифікат.
Додаткову інформацію щодо можливостей навчання на базі онлайн платформи «Lingva.Skills» можна отримати у Сновському районному центрі зайнятості за адресою: м.Сновськ, вул. Петра Сагайдачного, 1 а або за телефоном 2 – 12 – 00.
Р.Аникієнко,
директор РЦЗ
Комментариев нет:
Отправить комментарий