Честь, гідність, любов до Батьківщини – непідробні їхні якості!

Зліва направо на нашому знімку капітан запасу Анатолій Ткаченко, прапорщик Сергій Самусенко, військовий комісар району, підполковник Ігор Батюк, молодший сержант запасу Роман Шумський, солдат запасу Іван Шутько. Всі вони побували в небезпечній зоні на території Донеччини й Луганщини, всі вони не побоялись захистити нас у найдраматичніший та найскладніший для України час і вже написали власні історії відваги, надії та любові до своєї землі.
14 жовтня у нашій державі відзначаються День Святої Покрови Пречистої Богородиці, День українського козацтва й День захисника України. Свято «День захисника України» офіційно встановлено у 2014 році Указом Президента «... З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг нашого народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості».
До цього дня Україна йшла довгим і тернистим шляхом. Але нагальна потреба у такому загальнодержавному святі і саме цього дня особливо гостро постала у період воєнних дій на території Донецької та Луганської областей.
Безпрецедентні зразки мужності та відваги, явлені нашими солдатами на передовій у зоні АТО, сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вшанування з боку держави, суттєвої підтримки тих героїв-воїнів, для кого одвічно справжніми і непідробними залишаються честь і гідність, відданість Вітчизні.
Слава Україні! Героям Слава!
Солдат запасу Роман Виставнога.
Сержант запасу Олександр Криволап.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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