У Сновській центральній бібліотеці з 25 вересня по 1 жовтня діє мобільна книжкова виставка в межах проекту «Display-кросинг», яка подорожує всією Україною і має назву «Мрій! Читай! Мандруй!».
Вона приурочена до проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму. До вашої – уваги найрізноманітніші туристичні довідники, враження туристів, сувеніри і підручний інвентар туриста.
Має розділи : «Бібліотечні мандри з героями книг», «Рідний край в бібліотечних туристичних маршрутах», «Спогади та враження».
Н.Мокросноп,
директор Сновської ЦБС
Вона приурочена до проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року Міжнародним роком сталого розвитку туризму. До вашої – уваги найрізноманітніші туристичні довідники, враження туристів, сувеніри і підручний інвентар туриста.
Має розділи : «Бібліотечні мандри з героями книг», «Рідний край в бібліотечних туристичних маршрутах», «Спогади та враження».
Н.Мокросноп,
директор Сновської ЦБС
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