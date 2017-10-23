Сіроманців зупиняють мисливці

Нині в районі збільшилася чисельність вовків. Жителі Старої Рудні, Низківки та Петрівки постійно потерпають від їх нападів на домашніх тварин. Зокрема, у Старій Рудні то на пасовищі розтерзали собаку, то навіть і у дворі поквиталися з домашнім улюбленцем. У Низківці вовк повністю розтерзав трьох баранів. Схвильовані сільчани звернулися до керівників Сновського МРП і вони миттєво відреагували, вполювавши там вовка (самця вагою 75 кг), а ще одного – в урочищі Журовок біля Петрівки. Словом, люди тепер почуватимуться безпечніше і спокійніше.
До речі, сам сезон полювання на зайця-русака розпочинається з 4 листопада 2017 року по 27 січня 2018 року включно. На єнотоподібного собаку, лисицю, вовка – з 4 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 включно. Полювання на лисицю, єнотоподібного собаку та вовка в лютому необхідно проводити виключно за разовими відстрільними картками в присутності єгерської служби.
Днями полювання на зайця-русака є субота, а на решту вже зазначених тварин – субота та неділя, а в лютому – всі дні тижня. Денна норма відстрілу: зайця – 1, лисиці, вовка та єнотоподібного собаку не лімітована. Забороняється полювання в лісових угіддях на хутрового звіра без гончих або норних собак та полювання з нарізною зброєю. Для мисливських колективів існують певні нормативи: при полюванні з гончими собаками – не більше 5 мисливців, з норними – не більше 3. На собак мають бути паспорти.
Перед початком полювання Сновське МРП отримало всі належні документи для проведення полювання (дозвіл виданий Сновським районним управлінням головного управління держспоживслужби в Чернігівській області, відстрільні картки).
Керівник районної організації МРП Ігор Мося доповнив інформацію щодо процесу депопулізації диких кабанів. При їх відстрілці обов’язково присутні представники служби обласного управління лісового господарства, екологічної та ветеринарної служби, поліції, старшої бригади (єгер чи мисливствознавець) та зареєстровані мисливці. Перед початком відстрілки відбувається реєстрація в журналі з техніки безпеки при полюванні. Після того, як кабана буде впольовано, складається акт і тушу тварини утилізують на спеціально відведених для цього ділянках.
За додатковою інформацією про вартість відстрільних карток звертатися за тел. 2-13-86.
Тетяна ЛИТВИН
До речі, сам сезон полювання на зайця-русака розпочинається з 4 листопада 2017 року по 27 січня 2018 року включно. На єнотоподібного собаку, лисицю, вовка – з 4 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 включно. Полювання на лисицю, єнотоподібного собаку та вовка в лютому необхідно проводити виключно за разовими відстрільними картками в присутності єгерської служби.
Днями полювання на зайця-русака є субота, а на решту вже зазначених тварин – субота та неділя, а в лютому – всі дні тижня. Денна норма відстрілу: зайця – 1, лисиці, вовка та єнотоподібного собаку не лімітована. Забороняється полювання в лісових угіддях на хутрового звіра без гончих або норних собак та полювання з нарізною зброєю. Для мисливських колективів існують певні нормативи: при полюванні з гончими собаками – не більше 5 мисливців, з норними – не більше 3. На собак мають бути паспорти.
Перед початком полювання Сновське МРП отримало всі належні документи для проведення полювання (дозвіл виданий Сновським районним управлінням головного управління держспоживслужби в Чернігівській області, відстрільні картки).
Керівник районної організації МРП Ігор Мося доповнив інформацію щодо процесу депопулізації диких кабанів. При їх відстрілці обов’язково присутні представники служби обласного управління лісового господарства, екологічної та ветеринарної служби, поліції, старшої бригади (єгер чи мисливствознавець) та зареєстровані мисливці. Перед початком відстрілки відбувається реєстрація в журналі з техніки безпеки при полюванні. Після того, як кабана буде впольовано, складається акт і тушу тварини утилізують на спеціально відведених для цього ділянках.
За додатковою інформацією про вартість відстрільних карток звертатися за тел. 2-13-86.
Тетяна ЛИТВИН
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