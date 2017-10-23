Сільське господарство Сновщини у січні-вересні

Купують добрива, техніку, продають м’ясо
За дев’ять місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільськогосподарської продукції на суму 73,4 млн грн (120%), в тому числі в рослинництві на суму 67,2 млн грн (129%) та тваринництві на суму 6,2 млн грн (68%).
Реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 245,1 млн грн, що більше проти відповідного періоду минулого року в 2,4 раза.
Рослинництво
Дощова погода викликає затримки проведення відповідних польових робіт: за першу декаду жовтня на більшій частині території області випало 47-54 мм опадів та склало 126-153% від місячної норми. Лише в останні дні їх інтенсивність зменшилась, що сприятиме відновленню робіт.
Станом на 17 жовтня зібрано зернових та зернобобових культур на площі 11398 га, що становить 74% до збиральної площі. Намолочено 38490 тонн зерна, урожайність складає 34,6 ц/га (більше проти 2016 року на 4,0 ц/га). Зібрано соняшнику на площі 2694 га, намолочено 6987 тонн, урожайність складає 25,9 ц/га. Під урожай 2018 року посіяно озимого ріпаку на площі 1788 га та озимих зернових на площі 6994 га (озимої пшениці 6884 га та озимого жита 110 га). Закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 803 тонни діючої речовини (131% до минулого року).
Тваринництво
-На 1 жовтня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1152 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 537 голів, відповідно, 100% , 90% до минулого року. За дев’ять місяців 2017 року надоєно 1691,4 т молока, що на 11% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 2962 кг (105% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 380 грамів (81%).
Всього за дев’ять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 185 т (це 120% проти відповідного періоду минулого року).
В цілому за січень-вересень вироблено валової продукції тваринництва на 6,2 млн грн (68%).
За дев’ять місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 40 одиниць різноманітної техніки на суму 20,4 млн грн.
За дев’ять місяців 2017 року сільськогосподарськими підприємствами району розрахунково вироблено сільськогосподарської продукції на суму 73,4 млн грн (120%), в тому числі в рослинництві на суму 67,2 млн грн (129%) та тваринництві на суму 6,2 млн грн (68%).
Реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 245,1 млн грн, що більше проти відповідного періоду минулого року в 2,4 раза.
Рослинництво
Дощова погода викликає затримки проведення відповідних польових робіт: за першу декаду жовтня на більшій частині території області випало 47-54 мм опадів та склало 126-153% від місячної норми. Лише в останні дні їх інтенсивність зменшилась, що сприятиме відновленню робіт.
Станом на 17 жовтня зібрано зернових та зернобобових культур на площі 11398 га, що становить 74% до збиральної площі. Намолочено 38490 тонн зерна, урожайність складає 34,6 ц/га (більше проти 2016 року на 4,0 ц/га). Зібрано соняшнику на площі 2694 га, намолочено 6987 тонн, урожайність складає 25,9 ц/га. Під урожай 2018 року посіяно озимого ріпаку на площі 1788 га та озимих зернових на площі 6994 га (озимої пшениці 6884 га та озимого жита 110 га). Закуплено мінеральних добрив під майбутній урожай 803 тонни діючої речовини (131% до минулого року).
Тваринництво
-На 1 жовтня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1152 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 537 голів, відповідно, 100% , 90% до минулого року. За дев’ять місяців 2017 року надоєно 1691,4 т молока, що на 11% менше, ніж в минулому році.
Надій молока на корову на початок року становить 2962 кг (105% до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 380 грамів (81%).
Всього за дев’ять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 185 т (це 120% проти відповідного періоду минулого року).
В цілому за січень-вересень вироблено валової продукції тваринництва на 6,2 млн грн (68%).
За дев’ять місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 40 одиниць різноманітної техніки на суму 20,4 млн грн.
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