Дискутували, радилися, вирішували

24 жовтня депутати Сновської міської ради зібрались на чергову дванадцяту сесію восьмого скликання. Головував на ній очільник громади Олександр Медведьов. Участь у зібранні взяла голова районної ради Ніна Кухаренко.
Були затверджені Положення про структурні підрозділи Сновської міської ради, про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності ОТГ; про порядок відчуження майна, що перебуває у комунальній власності ОТГ; про порядок передачі об’єктів права комунальної власності тощо.
Депутати також проголосували за внесення змін до рішень 7 сесії міськради «Про програму приватизації на 2017 рік» та 6 сесії 8 скликання «Про затвердження Положення про тендерний комітет», «Про міський бюджет на 2017 рік» (рішення від 17.01.2017 р.). Ніяких дебатів не виникало і під час розгляду Програм «Донори Сновського району на 2017-2020 роки», «...щодо підтримки учнів Сновської дитячої музичної школи ім.Н.Г. Рахліна на 2017-2021 роки», «забезпечення житлом лікарів Сновської ОТГ», розгляду блоку земельних питань.
Активність у залі підвищилась, коли мова зайшла про затвердження складу Госпітальної ради. Зрештою, голосами учасників сесії туди увійшли перший заступник міського голови Іван Орда, головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД» Олена Шарпан, заступник головного лікаря ЦРЛ Ірина Якубовська. Відтепер вони представлятимуть і відстоюватимуть інтереси місцевої медицини і на засіданнях госпітальної ради, і на інших профільних зібраннях.
А дискусійним питанням сесії я б назвала питання щодо освоєння коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток. Річ у тім, що, як наголосили керівники громади, вже тричі проводились тендерні торги по об’єкту «Капітальний ремонт вул.Залізничної (центральна площа)» і за результатами торгів переможця не було визначено (не знайшлося зацікавленої підрядної організації з виконання робіт вартістю 4 млн 900 тис грн). Тому, аби встигнути виконати роботи в строк, і необхідно було на цій сесії проголосувати за перехід до переговорного процесу з одним із виконавців, учасників тендерної процедури. До речі, він не інкогніто, а вже знаний по попередніх ремонтах. Як на мене, потрібне рішення, безальтернативне! Однак... Чомусь душу крає сльотава погода, велика центральна калюжа, що впродовж років «перемагає» усі ремонти та виводить з рівноваги не лише водіїв, а й тих, чиї території заливає. Зрештою, що ж то буде за асфальт на нашій площі, коли його покладуть під сніг чи дощ?
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Були затверджені Положення про структурні підрозділи Сновської міської ради, про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у власності ОТГ; про порядок відчуження майна, що перебуває у комунальній власності ОТГ; про порядок передачі об’єктів права комунальної власності тощо.
Депутати також проголосували за внесення змін до рішень 7 сесії міськради «Про програму приватизації на 2017 рік» та 6 сесії 8 скликання «Про затвердження Положення про тендерний комітет», «Про міський бюджет на 2017 рік» (рішення від 17.01.2017 р.). Ніяких дебатів не виникало і під час розгляду Програм «Донори Сновського району на 2017-2020 роки», «...щодо підтримки учнів Сновської дитячої музичної школи ім.Н.Г. Рахліна на 2017-2021 роки», «забезпечення житлом лікарів Сновської ОТГ», розгляду блоку земельних питань.
Активність у залі підвищилась, коли мова зайшла про затвердження складу Госпітальної ради. Зрештою, голосами учасників сесії туди увійшли перший заступник міського голови Іван Орда, головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД» Олена Шарпан, заступник головного лікаря ЦРЛ Ірина Якубовська. Відтепер вони представлятимуть і відстоюватимуть інтереси місцевої медицини і на засіданнях госпітальної ради, і на інших профільних зібраннях.
А дискусійним питанням сесії я б назвала питання щодо освоєння коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток. Річ у тім, що, як наголосили керівники громади, вже тричі проводились тендерні торги по об’єкту «Капітальний ремонт вул.Залізничної (центральна площа)» і за результатами торгів переможця не було визначено (не знайшлося зацікавленої підрядної організації з виконання робіт вартістю 4 млн 900 тис грн). Тому, аби встигнути виконати роботи в строк, і необхідно було на цій сесії проголосувати за перехід до переговорного процесу з одним із виконавців, учасників тендерної процедури. До речі, він не інкогніто, а вже знаний по попередніх ремонтах. Як на мене, потрібне рішення, безальтернативне! Однак... Чомусь душу крає сльотава погода, велика центральна калюжа, що впродовж років «перемагає» усі ремонти та виводить з рівноваги не лише водіїв, а й тих, чиї території заливає. Зрештою, що ж то буде за асфальт на нашій площі, коли його покладуть під сніг чи дощ?
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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