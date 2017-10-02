У день Віри, Надії й Любові

Цьогоріч Сновській бібліотеці для дітей виповнюється 70 років. Це – сім поколінь наших городян пов’язали своє дитинство з книгою, починаючи з дошкільного віку.
У році створення – тяжкому повоєнному 1947-му – понад 500 дітей-читачів розпочали історію бібліотеки з фондом всього 2000 книжок. У наступному році до послуг вже 750 читачів було 3000 книжок. Зараз структурними підрозділами бібліотеки з фондом близько 23000 одиниць зберігання обслуговується більше 1200 користувачів. Завдяки підтримці райдержадміністрації бібліотека щорічно одержує більше 20 газет і журналів для дітей і підлітків. До послуг юних читачів – доступ до мережі Інтернет в режимі wi-fi. З 50-х років бібліотека багато уваги стала приділяти естетичному вихованню підростаючого покоління. З відкриттям музичної школи почалася співпраця двох колективів з виховання у дітей почуття прекрасного. Й зараз бібліотека працює за програмою «Краса врятує світ!» спільно з Сновським будинком культури, музичною школою ім.Натана Рахліна, станцією юних техніків, РЦДЮТ, навчальними закладами міста.
Працівники бібліотеки докладають багато зусиль, уміння, винахідливості, щоб книгозбірня для маленьких читачів стала казковою домівкою. «Дитячий» бібліотекар вміє підібрати ключик до дитячих сердець. Не за розрахунком пов’язали вони свою долю з книгою. Тому, незважаючи на всі негаразди, які час від часу виникають у нашому житті, на проблеми, що нас оточують щодня, бібліотекарі працюють творчо, з душею. Колектив Сновської дитячої бібліотеки щиро вітає з професійним святом ветеранів бібліотечної справи, всіх бібліотекарів Сновської громади, всіх тих, хто любить книгу.
Олена УЛЯНЕНКО,
заступник директора Сновської ЦБС
У році створення – тяжкому повоєнному 1947-му – понад 500 дітей-читачів розпочали історію бібліотеки з фондом всього 2000 книжок. У наступному році до послуг вже 750 читачів було 3000 книжок. Зараз структурними підрозділами бібліотеки з фондом близько 23000 одиниць зберігання обслуговується більше 1200 користувачів. Завдяки підтримці райдержадміністрації бібліотека щорічно одержує більше 20 газет і журналів для дітей і підлітків. До послуг юних читачів – доступ до мережі Інтернет в режимі wi-fi. З 50-х років бібліотека багато уваги стала приділяти естетичному вихованню підростаючого покоління. З відкриттям музичної школи почалася співпраця двох колективів з виховання у дітей почуття прекрасного. Й зараз бібліотека працює за програмою «Краса врятує світ!» спільно з Сновським будинком культури, музичною школою ім.Натана Рахліна, станцією юних техніків, РЦДЮТ, навчальними закладами міста.
Працівники бібліотеки докладають багато зусиль, уміння, винахідливості, щоб книгозбірня для маленьких читачів стала казковою домівкою. «Дитячий» бібліотекар вміє підібрати ключик до дитячих сердець. Не за розрахунком пов’язали вони свою долю з книгою. Тому, незважаючи на всі негаразди, які час від часу виникають у нашому житті, на проблеми, що нас оточують щодня, бібліотекарі працюють творчо, з душею. Колектив Сновської дитячої бібліотеки щиро вітає з професійним святом ветеранів бібліотечної справи, всіх бібліотекарів Сновської громади, всіх тих, хто любить книгу.
Олена УЛЯНЕНКО,
заступник директора Сновської ЦБС
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