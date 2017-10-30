Пенсійна реформа стартувала!

Востаннє перерахунок пенсій здійснювався п’ять років тому на основі показників середньої зарплати аж за 2007 рік. Тож сьогодні значна кількість людей отримує лише мінімальні виплати, а розмір пенсій для працівників однієї і тієї ж професії і однакового стажу іноді відрізняються більше ніж утричі.
«У людей, які отримували пенсію до 2012 року, за законами, що тоді були прийняті, пенсія не індексувалася всі ці п’ять років. І вона збільшиться на цю індексацію. Якщо людина отримувала дві, то сьогодні приблизно буде отримувати більше, ніж три тисячі», – пояснює головний експерт групи Пенсійна реформа РПР Віталій Мельничук.
Мінімальна пенсія зросте на 140 грн і складатиме 1452 грн. Виплати для більшості громадян збільшаться в середньому на 700 гривень. Уряд пообіцяв, що перерахунок виконають уже до кінця жовтня. Зростання торкнеться майже 9 млн громадян. Також буде скасоване 15% оподаткування зарплат для пенсіонерів, які працюють. За новим законом, перерахунок, тобто індексація, здійснюватиметься щороку. У 2019 та 2020 роках будуть враховані дані за один попередній рік. А в 2021 році – одразу за три попередні роки.
«Закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Осучаснення пенсій закладено, як ефективно працюючий механізм на постійній основі», – зазначив Президент Петро Порошенко.
За нових умов більше не будуть призначатися спеціальні пенсії. Раніше дипломати, депутати, науковці, держслужбовці, судді отримували значно вищі виплати, ніж решта населення. Реформа запроваджує єдині підходи до визначення розміру пенсій – із врахуванням заробітної плати і страхового стажу, а не професії.
«Усі спеціальні пенсії прибираються. Але люди, які їх вже отримували, будуть отримувати й надалі – ніякого зменшення не буде. Правильно йти шляхом того, щоб менші пенсії підтягувати до великих. Саме цим шляхом ми і пішли», – зазначає заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.
Для низки категорій залишається можливість дострокового виходу на пенсію: у 40 – 55 років. Зокрема, йдеться про інвалідів, матерів, які народили і виховали п’ятьох і більше дітей, військовослужбовців, журналістів, які отримали поранення під час виконання службових обов’язків, тощо. Також мають право на пільгову пенсію люди, задіяні в сільському господарстві, металургійній промисловості, на шкідливих виробництвах. На думку урядовців, ці та інші положення нового закону покладуть початок для подолання дефіциту Пенсійного фонду. Та головне – дадуть можливість з року в рік покращувати матеріальне забезпечення українських пенсіонерів.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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