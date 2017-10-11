Консультували поляки

Днями у Чернігові відбувся Форум працівників органів місцевого самоврядування Люблінського та Підкарпатського воєводств Республіки Польщі і Чернігівської області.
У відкритті міжнародного заходу взяли участь голова обласної ради Ігор Вдовенко, керівник апарату ОДА Наталія Романова, директор Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації кадрів Володимир Бойко.
Сновщину на цьому заході представляла секретар міської ради Наталія Самойлова.
У числі польських колег були Анні Ягелло, директор Підкарпатського осередку Фундації розвитку місцевої демократії, Наталія Гмурковська, директор Люблінського осередку Фундації розвитку місцевої демократії, та інші гості із сусідньої держави.
До речі, як було зазначено, сьогодні на теренах Придесення функціонує 19 ОТГ. А на 29 жовтня призначені вибори ще у 14 громадах.
У відкритті міжнародного заходу взяли участь голова обласної ради Ігор Вдовенко, керівник апарату ОДА Наталія Романова, директор Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації кадрів Володимир Бойко.
Сновщину на цьому заході представляла секретар міської ради Наталія Самойлова.
У числі польських колег були Анні Ягелло, директор Підкарпатського осередку Фундації розвитку місцевої демократії, Наталія Гмурковська, директор Люблінського осередку Фундації розвитку місцевої демократії, та інші гості із сусідньої держави.
До речі, як було зазначено, сьогодні на теренах Придесення функціонує 19 ОТГ. А на 29 жовтня призначені вибори ще у 14 громадах.
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