среда, 11 октября 2017 г.

Чужі дрова не зігріють...

2 жовтня  до ч/ч Сновського ВП МВП  ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки про те, що в середині серпня 2017 року з двору її будинку було викрадено  дрова та два металеві ліжка.
4 жовтня  надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що   в с.Кучинівка біля мосту  зіткнулися дві фури. Виїздом СОГ встановлено, що в с. Кучинівка на узбіччі проїзної частини стоять два вантажні автомобілі. Під час огляду  транспортних засобів механічних пошкоджень не виявлено. Постраждалих немає. 6 жовтня надійшло повідомлення  на службу «102» про те, що невідомі постійно крадуть у заявника речі із подвір`я.
Автор: на
Ярлыки:

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