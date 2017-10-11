Чужі дрова не зігріють...

2 жовтня до ч/ч Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки про те, що в середині серпня 2017 року з двору її будинку було викрадено дрова та два металеві ліжка.
4 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с.Кучинівка біля мосту зіткнулися дві фури. Виїздом СОГ встановлено, що в с. Кучинівка на узбіччі проїзної частини стоять два вантажні автомобілі. Під час огляду транспортних засобів механічних пошкоджень не виявлено. Постраждалих немає. 6 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідомі постійно крадуть у заявника речі із подвір`я.
4 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с.Кучинівка біля мосту зіткнулися дві фури. Виїздом СОГ встановлено, що в с. Кучинівка на узбіччі проїзної частини стоять два вантажні автомобілі. Під час огляду транспортних засобів механічних пошкоджень не виявлено. Постраждалих немає. 6 жовтня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що невідомі постійно крадуть у заявника речі із подвір`я.
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