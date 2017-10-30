Медичні колізії: що зміниться з 2018 року

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи.
У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги — за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри.
На інших рівнях — вторинному та третинному — вона буде запроваджена поступово до 2020 року.
Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри? Людині потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Медичний заклад, лікар-ФОП повідомляє національну службу здоров’я про кількість пацієнтів, з якими підписано угоди, та перераховує їм кошти за обслуговування громадян. Саме держава гарантуватиме, що кожному громадянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано отримає гроші за свою роботу згідно із встановленим тарифом. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа відбуватиметься з державного бюджету і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої громади.
У свою чергу, місцеві громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їх власниками.
Що потрібно зробити з 2018 року кожному українцю? З наступного року кожному українцю потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра і підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Тривалість часу, впродовж якого потрібно укласти угоду з лікарем, не обмежена. Змінити свого лікаря ви можете в будь-який час, якщо знайшли кращого спеціаліста або, наприклад, змінили місце проживання.
За що саме на 100% заплатить держава? Допомога лікаря первинної ланки, що повністю оплачується державою, включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. Перелік доступних ліків поступово збільшуватиметься.
Із сайту Кабміну
У 2018 році нова модель фінансування охорони здоров’я запроваджується на первинній ланці меддопомоги — за нею працюватимуть сімейні лікарі, терапевти, педіатри.
На інших рівнях — вторинному та третинному — вона буде запроваджена поступово до 2020 року.
Як відбудеться перехід на нову систему фінансування меддопомоги, яку надають сімейні лікарі, терапевти, педіатри? Людині потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Медичний заклад, лікар-ФОП повідомляє національну службу здоров’я про кількість пацієнтів, з якими підписано угоди, та перераховує їм кошти за обслуговування громадян. Саме держава гарантуватиме, що кожному громадянину, який звернеться до сімейного лікаря, буде надано допомогу безкоштовно. А лікар гарантовано отримає гроші за свою роботу згідно із встановленим тарифом. Фінансування поліклініки, де працює лікар, амбулаторії чи лікаря-ФОПа відбуватиметься з державного бюджету і не залежатиме від фінансової спроможності місцевої громади.
У свою чергу, місцеві громади мають всі можливості для розвитку медичних закладів, адже вони залишаються їх власниками.
Що потрібно зробити з 2018 року кожному українцю? З наступного року кожному українцю потрібно буде обрати свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра і підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Тривалість часу, впродовж якого потрібно укласти угоду з лікарем, не обмежена. Змінити свого лікаря ви можете в будь-який час, якщо знайшли кращого спеціаліста або, наприклад, змінили місце проживання.
За що саме на 100% заплатить держава? Допомога лікаря первинної ланки, що повністю оплачується державою, включає: консультації лікаря необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи, направлення до лікарів-спеціалістів, видачу довідок та листів непрацездатності. Окрім того, сімейний лікар призначає та виписує рецепти на доступні ліки, які можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. Перелік доступних ліків поступово збільшуватиметься.
Із сайту Кабміну
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