Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді управління освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради здійснюється впровадження послуги – «Патронат над дитиною», як нового виду тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини у сім’ї на період подолання нею та її батьками складних життєвих обставин.
Сімейний патронат – це «швидка сімейна допомога» дитині та її сім’ї, яка передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатних вихователів; комплексну підтримку батьків дитини у вирішенні сімейних проблем та подоланні складних життєвих обставин; за неможливості повернення дитини у свою сім’ю – пошук для неї нової люблячої родини.
Допомагатимуть дитині подолати стрес патронатні вихователі. Патронатний вихователь – це особа, яка за участі інших членів сім’ї, надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї. Помічник патронатного вихователя – його чоловік/дружина чи інший дорослий член сім’ї.
Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають досвід виховання дітей у сім’ї (окрім осіб зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України). Тож, якщо у вас виникло бажання підтримати дітей нашої громади, що опинились у скруті, та вас зацікавила дана інформація звертайтесь за тел. 2-19-07.
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