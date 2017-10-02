Прохання про допомогу

Осипенку Ігорю Юрійовичу всього-навсього трохи більше 30, але стан його здоров`я – важкий. Молодий чоловік має серйозну ваду серця і потребує негайного хірургічного втручання у Київському інституті ім.Амосова.
Вартість операції – близько 90 тисяч гривень, що для його сім`ї є непомірно важкою ношею. Таких грошей ні в кого нема. Надія на милосердні, добрі серця земляків, їх великодушність.
Давайте ж відгукнемося і підставимо плече цій людині, яка обов`язково мусить жити, працювати і любити.
Реквізити для зарахування коштів на рахунок.
Банк отримувача: ТВБВ № 10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління «Ощадбанк» ЄДРПО 09353504. МФО 353553. Отримувач – Осипенко Раїса Іванівна. ЄДРПО отримувача 2310008784. Розрахунковий рахунок отримувача 26255500046640. Призначення платежу – на лікування сина.
Вартість операції – близько 90 тисяч гривень, що для його сім`ї є непомірно важкою ношею. Таких грошей ні в кого нема. Надія на милосердні, добрі серця земляків, їх великодушність.
Давайте ж відгукнемося і підставимо плече цій людині, яка обов`язково мусить жити, працювати і любити.
Реквізити для зарахування коштів на рахунок.
Банк отримувача: ТВБВ № 10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління «Ощадбанк» ЄДРПО 09353504. МФО 353553. Отримувач – Осипенко Раїса Іванівна. ЄДРПО отримувача 2310008784. Розрахунковий рахунок отримувача 26255500046640. Призначення платежу – на лікування сина.
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