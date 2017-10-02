Новий роман вже чекає читачів

Днями у редакції газети «Промінь» відбулася зустріч журналістів з неординарною людиною – чернігівцем Ігорем Єфремовим. Молодий письменник, автор роману «Вселенское уравнение», люб’язно подарував нам свій перший великий твір! У новісінькій блискучій палітурці, із запахом свіженької фарби, що на 414 сторінках виблискувала неймовірно притягальною силою.
Відразу захотілося відчути зміст і героїв цього видання, зрозуміти : «яким все-таки вимальовується майбутнє Землі і як, зрештою, вирішиться конфлікт двох великих рас, про які, власне, і йдеться у «Вселенском уравнении».
Приємно, що дружина прозаїка Єфремова – наша землячка – сновчанка Людмила Єфименко. Красива така! Словом, залишається одне: якнайскоріш прочитати книгу. До речі, примірник вже є у бібліотеці для дорослих, працівники якої безмежно зраділи йому і навіть не сумніваються в тому, що популярність здобуде шалену!
Олена Компанець
Фото автора
Відразу захотілося відчути зміст і героїв цього видання, зрозуміти : «яким все-таки вимальовується майбутнє Землі і як, зрештою, вирішиться конфлікт двох великих рас, про які, власне, і йдеться у «Вселенском уравнении».
Приємно, що дружина прозаїка Єфремова – наша землячка – сновчанка Людмила Єфименко. Красива така! Словом, залишається одне: якнайскоріш прочитати книгу. До речі, примірник вже є у бібліотеці для дорослих, працівники якої безмежно зраділи йому і навіть не сумніваються в тому, що популярність здобуде шалену!
Олена Компанець
Фото автора
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