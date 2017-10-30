Допомога інвалідам

Починаючи з 1 жовтня 2017 року, застосовуються нові розміри державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»:
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 2793,40 грн; інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 2178,00 грн; інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, на дітей-інвалідів 1452,00 грн; на дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд 1729,40 грн; на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд 2442,40 грн; на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1904,90 грн; на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2793,40 грн. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»: ДСД інвалідам І групи 1452,00 грн; ДСД інвалідам ІІ та ІІІ групи 1452,00 грн; ДСД особам, які досягли віку, – 1373,00 грн; ДСД за померлого годувальника на 1 дитину – 1452,00 грн; ДСД за померлого годувальника на 2-х дітей – 1742,40 грн; ДСД за померлого годувальника на 3-х дітей – 2178,00 грн. Перерахунок розмірів державної соціальної допомоги буде здійснено в автоматичному режимі та проведено доплату допомоги за жовтень.
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 2793,40 грн; інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 2178,00 грн; інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, на дітей-інвалідів 1452,00 грн; на дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд 1729,40 грн; на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд 2442,40 грн; на дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1904,90 грн; на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2793,40 грн. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»: ДСД інвалідам І групи 1452,00 грн; ДСД інвалідам ІІ та ІІІ групи 1452,00 грн; ДСД особам, які досягли віку, – 1373,00 грн; ДСД за померлого годувальника на 1 дитину – 1452,00 грн; ДСД за померлого годувальника на 2-х дітей – 1742,40 грн; ДСД за померлого годувальника на 3-х дітей – 2178,00 грн. Перерахунок розмірів державної соціальної допомоги буде здійснено в автоматичному режимі та проведено доплату допомоги за жовтень.
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