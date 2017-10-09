Училище наше! Це гордо звучить!

Минулої п’ятниці візитівка Сновщини – Вище професійне училище лісового господарства відзначало свій золотий ювілей. Дружною громадою з’явилися на це родинне свято чи не усі працівники закладу, які в різні періоди у ньому трудилися, які свого часу розбудовували його і примножували здобутки, несучи виключно об’єднавчу роль і користь.
На «золото» до іменитих впулгівців прибули голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, начальник управління освіти і науки ОДА Микола Конопацький, директор Департаменту фінансів ОДА Валерій Дутко, перші особи Сновщини – Валерій Радібеда, Олександр Медведьов, Ніна Кухаренко, новий директор Корюківського держлісгоспу Володимир Никончук, керівники низки місцевих організацій та підприємств. Розділили свято із колективом навчального закладу колеги з Огрського технікуму (Латвійська Республіка), поважані ветерани й нинішні учні.
Але чи не найгучніші оплески викликала участь у ювілеї голови обласної ради Ігоря Вдовенка, котрий віддав училищу цілих 16 років – третину життя!
Своє лідерство він повноправно заслужив конкретними справами, поспішаючи на допомогу іншим, як заслужив і загальну повагу й любов за набуті глибокі знання законів розвитку краю, заслужив свій високий статус посадовця, котрий без трубного галасу отримав найвищий вотум довіри земляків і колег по роботі. Саме колеги завдячують Ігорю Станіславовичу за сьогоднішній передній край, за розряд найсильніших, найперспективніших.
Естафету І.С. Вдовенка вміло прийняла цілком земна людина (на таких тримається світ!) Лариса Дубина. З перших кроків Лариса Олексіївна почала всю себе віддавати новій роботі, хоч ця дорогоцінна якість не кожному дається, надто ж жінці, на плечах якої лежить купа інших повсякденних клопотів. Особливо у наш рясний на випробування час, коли навкруг стільки ризиків і експериментів. Та вона, здається, існуючих ризиків не боїться і залишається керівником з високим рівнем досвіду і вміння, найголовнішою рисою характеру – вмінням любити і творити. Про це свідчить начебто маленький приклад: цьогоріч майже скрізь в училищах області був недобір, а наше, Сновське, бажаючих вчитися набрало більше плану.
Ну а що ж за ювілеї без подарунків? Їх в училищі справді було багато, й вони були вручені кваліфікованим педагогам і майстрам виробничого навчання, тим, хто день за днем, рік за роком крокує освітянською нивою, досягає шалених висот, дієвих результатів.
Серед найголовніших сміливо виокремлюю сертифікат на 250 тисяч гривень (для покращення матеріально-технічної бази), вручений директору училища Ларисі Дубині головами ОДА й облради Валерієм Кулічем та Ігорем Вдовенком.
Ну хіба це не благородно і не потужно?
Мені не перелічити багатьох інших чудових і зворушливих епізодів цього ювілею – результату реалізації задуму цілого покоління фахівців, духовно багатих, впевнених у собі й відданих рідній землі.
довідка
ПТНЗ відкрився у Щорсі в 1967 році і був пов’язаний зі стрімким розвитком агропромислового комплексу Чернігівщини в середині ХХ століття й потребою у забезпеченні будівельної галузі кваліфікованими робітничими кадрами.Наразі училище відзначило своє 50-річчя.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: фрагменти святкування ювілею.
На «золото» до іменитих впулгівців прибули голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч, начальник управління освіти і науки ОДА Микола Конопацький, директор Департаменту фінансів ОДА Валерій Дутко, перші особи Сновщини – Валерій Радібеда, Олександр Медведьов, Ніна Кухаренко, новий директор Корюківського держлісгоспу Володимир Никончук, керівники низки місцевих організацій та підприємств. Розділили свято із колективом навчального закладу колеги з Огрського технікуму (Латвійська Республіка), поважані ветерани й нинішні учні.
Але чи не найгучніші оплески викликала участь у ювілеї голови обласної ради Ігоря Вдовенка, котрий віддав училищу цілих 16 років – третину життя!
Своє лідерство він повноправно заслужив конкретними справами, поспішаючи на допомогу іншим, як заслужив і загальну повагу й любов за набуті глибокі знання законів розвитку краю, заслужив свій високий статус посадовця, котрий без трубного галасу отримав найвищий вотум довіри земляків і колег по роботі. Саме колеги завдячують Ігорю Станіславовичу за сьогоднішній передній край, за розряд найсильніших, найперспективніших.
Естафету І.С. Вдовенка вміло прийняла цілком земна людина (на таких тримається світ!) Лариса Дубина. З перших кроків Лариса Олексіївна почала всю себе віддавати новій роботі, хоч ця дорогоцінна якість не кожному дається, надто ж жінці, на плечах якої лежить купа інших повсякденних клопотів. Особливо у наш рясний на випробування час, коли навкруг стільки ризиків і експериментів. Та вона, здається, існуючих ризиків не боїться і залишається керівником з високим рівнем досвіду і вміння, найголовнішою рисою характеру – вмінням любити і творити. Про це свідчить начебто маленький приклад: цьогоріч майже скрізь в училищах області був недобір, а наше, Сновське, бажаючих вчитися набрало більше плану.
Ну а що ж за ювілеї без подарунків? Їх в училищі справді було багато, й вони були вручені кваліфікованим педагогам і майстрам виробничого навчання, тим, хто день за днем, рік за роком крокує освітянською нивою, досягає шалених висот, дієвих результатів.
Серед найголовніших сміливо виокремлюю сертифікат на 250 тисяч гривень (для покращення матеріально-технічної бази), вручений директору училища Ларисі Дубині головами ОДА й облради Валерієм Кулічем та Ігорем Вдовенком.
Ну хіба це не благородно і не потужно?
Мені не перелічити багатьох інших чудових і зворушливих епізодів цього ювілею – результату реалізації задуму цілого покоління фахівців, духовно багатих, впевнених у собі й відданих рідній землі.
довідка
ПТНЗ відкрився у Щорсі в 1967 році і був пов’язаний зі стрімким розвитком агропромислового комплексу Чернігівщини в середині ХХ століття й потребою у забезпеченні будівельної галузі кваліфікованими робітничими кадрами.Наразі училище відзначило своє 50-річчя.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: фрагменти святкування ювілею.
Комментариев нет:
Отправить комментарий