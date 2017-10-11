Врахують ваші доходи і заборгованість

Розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон у жовтні 2017 року буде проводитись на підставі доходів за перше півріччя поточного року.
Інформація про доходи отримуватиметься, як і раніше, від ДФС та Пенсійного фонду України. При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу враховуються доходи за попередній календарний рік. Звертаємо увагу, що для своєчасного призначення житлових субсидій у жовтні поточного року діти від 14 років повинні мати паспорт. Прохання отримувачам субсидії, в складі сім’ї яких є діти від 14 років, терміново надати дані паспорта таких дітей до управління соціального захисту населення.
Розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховуватиметься з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для домогосподарств з централізованим опаленням початок опалювального сезону з 9.10.2017 року (згідно з розпорядженням Щорської райдержадміністрації від 5.10.2017 р. № 220).
Отримувачам субсидії, які мали прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищувала двадцять неоподатковуваних мінімальних доходів громадян на неопалювальний період, з травня 2017 року субсидія не призначалась.
У такому випадку для призначення субсидії необхідно документально підтвердити сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку ( у тому числі до винесення рішення судом).
Поточна заборгованість (тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні) не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.
Інформація про доходи отримуватиметься, як і раніше, від ДФС та Пенсійного фонду України. При призначенні субсидії для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу враховуються доходи за попередній календарний рік. Звертаємо увагу, що для своєчасного призначення житлових субсидій у жовтні поточного року діти від 14 років повинні мати паспорт. Прохання отримувачам субсидії, в складі сім’ї яких є діти від 14 років, терміново надати дані паспорта таких дітей до управління соціального захисту населення.
Розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховуватиметься з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для домогосподарств з централізованим опаленням початок опалювального сезону з 9.10.2017 року (згідно з розпорядженням Щорської райдержадміністрації від 5.10.2017 р. № 220).
Отримувачам субсидії, які мали прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищувала двадцять неоподатковуваних мінімальних доходів громадян на неопалювальний період, з травня 2017 року субсидія не призначалась.
У такому випадку для призначення субсидії необхідно документально підтвердити сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку ( у тому числі до винесення рішення судом).
Поточна заборгованість (тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні та червні) не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період. Береться до уваги заборгованість, накопичена субсидіантом до лютого 2017 року.
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