Хоч білим цвітом вкритеє волосся, зате душа у ветеранів молода

Першого жовтня Рада ветеранів Сновщини вшанувала всіх заслужених працівників району. Серед них були - Віталій Зайончковський, Іван Лащенко, Володимир Кромський, Володимир Приходько, Микола Ященко. До цієї кагорти долучились і Людмила Кравець – голова ветеранської спільноти, 15 членів заслуженого хору «Спадщина». Їм усім вручені нагороди, приурочені 30-ій річниці створення ветеранської організації.
Ветеранів прийшли привітати голова районної ради Н.М. Кухаренко, яка вручила інваліду, члену ради ветеранів А.Д. Лахнову почесну грамоту. Заступник міського голови С.В. Силенок подякував організаторам та удостоїв грамоти А.І. Квятковського. Ветерани не забули привітати і вчителів А.В. Другакову, Л.Д. Волошину. Мабуть, жодної в районі людини нема, яка б не знала В.В. Тарасюка (у нього більше 50 років медичного стажу). Лікар з теплими словами звернувся до організаторів свята. Не забув привітати ветеранів – людей поважного віку райвійськкомат в особі М.В. Хомчука – члена координаційного комітету ради ветеранів. Поздоровив ветеранів і голова фонду інвалідів Чорнобиля М.Д. Волокушин, який також нагороджений орденом. Святкового настрою додала артистка Чернігівської філармонії Ніна Петрівна Коцур, котра співала з трепетом для усіх присутніх. Піснями, танцями радувала «Спадщина». Відгуки були чудові. Як сказав легенда ради ветеранів, шахіст О.С. Жерденко: «Такого заходу Сновщина ще не проводила. Вітали перш за все заслужених працівників, які і досі дають приклад молодому поколінню. Слава трудівникам Сновської громади!»
Захід відбувся завдяки нашим спонсорам – людям щедрої, доброї душі. Це О.Д. Веселий, О.І. Науменко, С.І. Штомпель, Л.В. Циганок і, звичайно, представники Радикальної партії О.Ляшка (В.В. Амельченко, П.Л.Мірошниченко).
Також ветеранська громада другого жовтня побувала в будинку-інтернаті с.Н.Боровичі – із солодощами, напоями та вшанували присутніх закладу. Познайомилися з чудовими соціально-побутовими умовами. Спасибі колективу закладу за теплоту, милосердя до людей похилого віку. За самовіддану працю нагороджено голів первинних організацій с.Жовідь (Т.М. Бондар), с.В.Щимель (Т.В. Терещенко), с.Ст.Боровичі (Н.В. Моцар). Чудово, приємно було відпочити в такому закладі, як кафе «Вітамінка». А яке обслуговування! Це все завдяки чуйному керівнику Любові Степанівні Теліман. Велике їй спасибі, велике спасибі усім, хто взяв участь у наших заходах.
Л.КРАВЕЦЬ, голова райорганізації ветеранів
Ветеранів прийшли привітати голова районної ради Н.М. Кухаренко, яка вручила інваліду, члену ради ветеранів А.Д. Лахнову почесну грамоту. Заступник міського голови С.В. Силенок подякував організаторам та удостоїв грамоти А.І. Квятковського. Ветерани не забули привітати і вчителів А.В. Другакову, Л.Д. Волошину. Мабуть, жодної в районі людини нема, яка б не знала В.В. Тарасюка (у нього більше 50 років медичного стажу). Лікар з теплими словами звернувся до організаторів свята. Не забув привітати ветеранів – людей поважного віку райвійськкомат в особі М.В. Хомчука – члена координаційного комітету ради ветеранів. Поздоровив ветеранів і голова фонду інвалідів Чорнобиля М.Д. Волокушин, який також нагороджений орденом. Святкового настрою додала артистка Чернігівської філармонії Ніна Петрівна Коцур, котра співала з трепетом для усіх присутніх. Піснями, танцями радувала «Спадщина». Відгуки були чудові. Як сказав легенда ради ветеранів, шахіст О.С. Жерденко: «Такого заходу Сновщина ще не проводила. Вітали перш за все заслужених працівників, які і досі дають приклад молодому поколінню. Слава трудівникам Сновської громади!»
Захід відбувся завдяки нашим спонсорам – людям щедрої, доброї душі. Це О.Д. Веселий, О.І. Науменко, С.І. Штомпель, Л.В. Циганок і, звичайно, представники Радикальної партії О.Ляшка (В.В. Амельченко, П.Л.Мірошниченко).
Також ветеранська громада другого жовтня побувала в будинку-інтернаті с.Н.Боровичі – із солодощами, напоями та вшанували присутніх закладу. Познайомилися з чудовими соціально-побутовими умовами. Спасибі колективу закладу за теплоту, милосердя до людей похилого віку. За самовіддану працю нагороджено голів первинних організацій с.Жовідь (Т.М. Бондар), с.В.Щимель (Т.В. Терещенко), с.Ст.Боровичі (Н.В. Моцар). Чудово, приємно було відпочити в такому закладі, як кафе «Вітамінка». А яке обслуговування! Це все завдяки чуйному керівнику Любові Степанівні Теліман. Велике їй спасибі, велике спасибі усім, хто взяв участь у наших заходах.
Л.КРАВЕЦЬ, голова райорганізації ветеранів
Комментариев нет:
Отправить комментарий