воскресенье, 8 октября 2017 г.

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо 13 жовтня на урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня захисника України,  Дня українського козацтва (на 13-у годину до Будинку культури).
Автор: на

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