Блог районної газети "Промінь". Сновський район
воскресенье, 8 октября 2017 г.
ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо 13 жовтня на урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва (на 13-у годину до Будинку культури).
Автор:
Промінь
на
23:43
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