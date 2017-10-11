Творчий вечір Юрія Рибчинського відбудеться у Сновську

4 листопада у РБК пройде творчий вечір заслуженого діяча мистецтв України, народного артиста України, поета, драматурга і сценариста Юрія Рибчинського.
Його справедливо називають одним із засновників української естрадної пісні. Він пише для зірок, але з такою ж легкістю відкриває нові таланти й імена. Його пісні вважають за честь співати Софія Ротару, Тамара Гварцителі, Валерій Леонтьєв, Ніна Матвієнко, Наталія Могилевська й інші популярні виконавці. А з його унікального пера вийшли такі геніальні шедеври, знані мільйонами, як «Дикі гуси», «Тече вода», «Кленовий вогонь», «Зелен клен», «Проходить день», «Біла ворона», «Пілігрім», «Віват, король!».
У зустірчі взіьмуть участь композитор і виконавець Микола Петраш, інші відомі артисти. Хочеться сподіватися, що візьмемо в ній участь і ми, поціновувачі великого мистецтва краси.
Хочеться, аби на цій зустрічі (повірте, в незвичайній для нашого містечка) була вщент заповнена глядацька зала, аби шаленіла вона від оплесків і буяла від квітів.
Бо хіба ж це годиться, що під час показу українського музичного проекту «Лейся, песня» на сцені з’явився лише один букетик троянд. Добре, що викладач музичної школи Ніна Бойко додумалася, а так би...
І де, зрештою, наші квіткарі? Чому не використовуть вони шанс «підзаробити», продаючи квіти перед концертом?
Олена КОМПАНЕЦЬ
Його справедливо називають одним із засновників української естрадної пісні. Він пише для зірок, але з такою ж легкістю відкриває нові таланти й імена. Його пісні вважають за честь співати Софія Ротару, Тамара Гварцителі, Валерій Леонтьєв, Ніна Матвієнко, Наталія Могилевська й інші популярні виконавці. А з його унікального пера вийшли такі геніальні шедеври, знані мільйонами, як «Дикі гуси», «Тече вода», «Кленовий вогонь», «Зелен клен», «Проходить день», «Біла ворона», «Пілігрім», «Віват, король!».
У зустірчі взіьмуть участь композитор і виконавець Микола Петраш, інші відомі артисти. Хочеться сподіватися, що візьмемо в ній участь і ми, поціновувачі великого мистецтва краси.
Хочеться, аби на цій зустрічі (повірте, в незвичайній для нашого містечка) була вщент заповнена глядацька зала, аби шаленіла вона від оплесків і буяла від квітів.
Бо хіба ж це годиться, що під час показу українського музичного проекту «Лейся, песня» на сцені з’явився лише один букетик троянд. Добре, що викладач музичної школи Ніна Бойко додумалася, а так би...
І де, зрештою, наші квіткарі? Чому не використовуть вони шанс «підзаробити», продаючи квіти перед концертом?
Олена КОМПАНЕЦЬ
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