Відбулися два останні тури серед команд ДЮСШ на першість області.
8 жовтня в Городні старша вікова група перемогла з рахунком 0:2, молодші поступилися – 3:1.
15 жовтня в Сновську приймали однолітків з м.Ріпки. Старші перемогли з рахунком 2:0, молодші поступилися – 1:2.
На цьому перше коло завершено. У північній зоні гравці Сновської ДЮСШ розподілилися таким чином: старша вікова група (2001-2002 р.н.) – 1 місце, молодша (2003-2004 р.н.) – 4 місце. Друге коло змагань розпочнеться навесні.
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Добігає кінця міжрайонна першість з футболу серед дорослих. Всього відбулося три тури.
1 жовтня місцева команда «Тайм» грала на виїзді в Городнянському районі в с.Куликівка, де поступилася з рахунком 4:3.
8 жовтня місцевий «Енергетик» поїхав помірятися силами в с.Петрівка. «Енергетик» виявився сильнішим і переміг з розгромним рахунком 2:10.
Цього ж дня «Тайм» приймав лідера змагань – команду з Городні «Вест». Гра була дуже цікавою для вболівальників. Спочатку вела в рахунку команда «Вест» 1:0, потім – «Тайм» вирівняв становище і почав перемагати з рахунком 2:1. Наприкінці другого тайму «Вест» з подачі кутового забиває другий м’яч і гра завершується нічиєю – 2:2. Зі слів вболівальників ця гра була на рівні першості області. До речі, «Тайм» в цьому чемпіонаті бореться за призові місця.
15 жовтня «Енергетик» поїхав на виїзд в м.Городню до команди «Вест», де поступився з рахунком 5:1.
Залишилося два тури. Чекаємо на перемогу.
8 жовтня в Городні старша вікова група перемогла з рахунком 0:2, молодші поступилися – 3:1.
15 жовтня в Сновську приймали однолітків з м.Ріпки. Старші перемогли з рахунком 2:0, молодші поступилися – 1:2.
На цьому перше коло завершено. У північній зоні гравці Сновської ДЮСШ розподілилися таким чином: старша вікова група (2001-2002 р.н.) – 1 місце, молодша (2003-2004 р.н.) – 4 місце. Друге коло змагань розпочнеться навесні.
* * *
Добігає кінця міжрайонна першість з футболу серед дорослих. Всього відбулося три тури.
1 жовтня місцева команда «Тайм» грала на виїзді в Городнянському районі в с.Куликівка, де поступилася з рахунком 4:3.
8 жовтня місцевий «Енергетик» поїхав помірятися силами в с.Петрівка. «Енергетик» виявився сильнішим і переміг з розгромним рахунком 2:10.
Цього ж дня «Тайм» приймав лідера змагань – команду з Городні «Вест». Гра була дуже цікавою для вболівальників. Спочатку вела в рахунку команда «Вест» 1:0, потім – «Тайм» вирівняв становище і почав перемагати з рахунком 2:1. Наприкінці другого тайму «Вест» з подачі кутового забиває другий м’яч і гра завершується нічиєю – 2:2. Зі слів вболівальників ця гра була на рівні першості області. До речі, «Тайм» в цьому чемпіонаті бореться за призові місця.
15 жовтня «Енергетик» поїхав на виїзд в м.Городню до команди «Вест», де поступився з рахунком 5:1.
Залишилося два тури. Чекаємо на перемогу.
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