Школа збирає друзів

Вже незабаром (21 жовтня о 12-00) Петрівська школа відзначатиме свою поважну дату – 50-ліття з дня заснування.
Ювілей має бути насиченим приємними спогадами, цікавою концертною програмою, розповідями про сучасні новації і життя альма-матер, багатьма сюрпризами.
Організатори щиро сподіваються, що у цьому очікуваному заході візьмуть участь випускники різних років, що вони обов’язково знайдуть час для приїзду до школи.
Ювілей має бути насиченим приємними спогадами, цікавою концертною програмою, розповідями про сучасні новації і життя альма-матер, багатьма сюрпризами.
Організатори щиро сподіваються, що у цьому очікуваному заході візьмуть участь випускники різних років, що вони обов’язково знайдуть час для приїзду до школи.
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