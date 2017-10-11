среда, 11 октября 2017 г.

Школа збирає друзів

Вже незабаром (21 жовтня о 12-00) Петрівська школа відзначатиме  свою поважну дату – 50-ліття з дня заснування.

Ювілей має бути насиченим приємними спогадами, цікавою концертною програмою, розповідями про сучасні новації і життя альма-матер, багатьма сюрпризами.
Організатори щиро сподіваються, що у цьому очікуваному заході візьмуть участь випускники різних років, що вони обов’язково знайдуть час для приїзду до школи. 
Автор: на

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