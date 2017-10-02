З роси й води!

29 вересня зустрів свій 80-річний ювілей Микола Микитович Бурдюг - відомий жителям Сновщини не тільки як талановитий адвокат-правознавець, а й автор чудових літературних творів.
М.М.Бурдюг народився на Борзнянщині в 1937 році. Там пройшло його дитинство, там він отримав середню освіту. Вищу освіту та диплом юриста здобував в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка. Починаючи з 1959 року, займав керівні посади в Бахмацькому та Щорському райвідділах внутрішніх справ.
З 1984 року й дотепер працює адвокатом Щорської (нині Сновської) юридичної консультації Чернігівської обласної колегії адвокатів.
Автор трьох книг: «Спогади оперативника» (2014 р.), «Візерунки долі» (2015 р.), «Книга мого роду» (2015 р.). Презентація кожної проходила в Сновській центральній бібліотеці і завжди збирала велику кількість колег, друзів та зацікавлених читачів.
Книги М.Бурдюга захоплюють з перших рядків. Незважаючи на те, що його професійна діяльність ніяк не пов’язана з творчою роботою, ці книги сповнені життєвої лірики, хвилюючих переживань, цікавих пригод. В центрі уваги завжди людина, її почуття, радості і печалі.
Миколу Бурдюга поважають і цінують, до нього прислухаються, з ним радяться. А жителі району горді від того, що така талановита людина, яка народилася поза межами Сновщини, дякуючи долі, стала нашим земляком, і своїми творчими здобутками прославляє наш рідний край.
Шановний Миколо Микитовичу! Прийміть у цей день найщиріші вітання від вдячних шанувальників вашого таланту з побажаннями міцного здоров`я, нових творчих звершень та довгих років життя.
Т.Козимір, бібліограф Сновської ЦБС
М.М.Бурдюг народився на Борзнянщині в 1937 році. Там пройшло його дитинство, там він отримав середню освіту. Вищу освіту та диплом юриста здобував в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка. Починаючи з 1959 року, займав керівні посади в Бахмацькому та Щорському райвідділах внутрішніх справ.
З 1984 року й дотепер працює адвокатом Щорської (нині Сновської) юридичної консультації Чернігівської обласної колегії адвокатів.
Автор трьох книг: «Спогади оперативника» (2014 р.), «Візерунки долі» (2015 р.), «Книга мого роду» (2015 р.). Презентація кожної проходила в Сновській центральній бібліотеці і завжди збирала велику кількість колег, друзів та зацікавлених читачів.
Книги М.Бурдюга захоплюють з перших рядків. Незважаючи на те, що його професійна діяльність ніяк не пов’язана з творчою роботою, ці книги сповнені життєвої лірики, хвилюючих переживань, цікавих пригод. В центрі уваги завжди людина, її почуття, радості і печалі.
Миколу Бурдюга поважають і цінують, до нього прислухаються, з ним радяться. А жителі району горді від того, що така талановита людина, яка народилася поза межами Сновщини, дякуючи долі, стала нашим земляком, і своїми творчими здобутками прославляє наш рідний край.
Шановний Миколо Микитовичу! Прийміть у цей день найщиріші вітання від вдячних шанувальників вашого таланту з побажаннями міцного здоров`я, нових творчих звершень та довгих років життя.
Т.Козимір, бібліограф Сновської ЦБС
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