Про подання звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Городнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області нагадує, що відповіднодо п.2.ч.2.статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV роботодавець зобов’язаний вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів.
Правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановою від 18.01.2011 № 4 затверджено «Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі-Порядок) зі змінами.
Згідно Порядку, страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність в термін не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. Так звіт за 9 місяців 2017 року –подається з 01 по 20 жовтня 2017 року, за формою Ф4-ФСС з ТВП - звіт страхувальника по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (додаток 1 до Порядку);
У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
- відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунку на якому ведеться облік коштів Фонду на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;
- наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунку у звітному кварталі.
При виявленні помилки у звітах страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до п.5.ч.2.статті 15 Закону України та п.4.5 Порядку за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб накладається адміністративний штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.
За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами: у м. Сновськ – 2-29-92 та у м. Городня – 2-74-25.
Щиглевська Ю.М., начальник Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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