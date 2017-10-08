воскресенье, 8 октября 2017 г.

Курочки скоро з’являться у продажу

Попри складну економічну ситуацію на продовольчому ринку, продовжує стабільно працювати ТОВ МК «Добробут».
Наразі там займаються вирощуванням  молодняка курочок-несучок. Частину цієї «живої» продукції породи  «Ломан Браун» добробутівці планують  реалізувати населенню регіону. За прогнозами очільниці підприємства Валентини Пилипенко, молодняк надійде у продаж у останній декаді жовтня, тобто зовсім скоро. І хоч ціна на птицю враховуватиметься  з огляду багатьох чинників, вона має задовольнити покупців.  І не дивно, бо кури «Ломан Браун» прекрасні у всьому – і своїм поживним м’ясцем, і смачними яйцями.
Довідкову інформацію отримуйте за номером (098) 6066060.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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