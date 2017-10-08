Коли серця торкаються сердець

Четвертого жовтня Сновщина приймала гостей – членів Спілки жінок Чернігівщини та Чернігівської міської ліги ділових і професійних жінок на чолі з незмінним і авторитетним лідером Іриною Дорожкіною.
Приїхали вони сюди, аби поспілкуватися із жіночим активом нашої об’єднаної територіальної громади, послухати з перших вуст про враження від початку децентралізаційного процесу, що торкнувся і Сновська, і усіх сіл району.
Звісно, гостей не могли не цікавити робота районної, перереєстрованої у 2017 році, громадської організації «Спілка жінок Сновщини», її плани і перспективи, роль у ній місцевих представниць прекрасної статі, особливо тих, які наразі є підприємцями. Деякі з них оперативно відгукнулися на запрошення організаторів і взяли участь у діловій розмові, що жваво проходила в училищі. Світлана Скідан, Людмила Самусенко, Наталія Андрущенко охоче ділилися і з Іриною Дорожкіною, і з усіма учасниками заходу маленькими секретами успіху, власним баченням шляхів розвитку малого бізнесу, думками про проблеми, котрі стоять на заваді новим ідеям.
Приїхали вони сюди, аби поспілкуватися із жіночим активом нашої об’єднаної територіальної громади, послухати з перших вуст про враження від початку децентралізаційного процесу, що торкнувся і Сновська, і усіх сіл району.
Звісно, гостей не могли не цікавити робота районної, перереєстрованої у 2017 році, громадської організації «Спілка жінок Сновщини», її плани і перспективи, роль у ній місцевих представниць прекрасної статі, особливо тих, які наразі є підприємцями. Деякі з них оперативно відгукнулися на запрошення організаторів і взяли участь у діловій розмові, що жваво проходила в училищі. Світлана Скідан, Людмила Самусенко, Наталія Андрущенко охоче ділилися і з Іриною Дорожкіною, і з усіма учасниками заходу маленькими секретами успіху, власним баченням шляхів розвитку малого бізнесу, думками про проблеми, котрі стоять на заваді новим ідеям.
Головні з них – законодавчі колізії, скачки зі змінами цін і зарплат, відсутність фахового рівня працюючих. Щоправда, послухавши далі невтомного директора училища Ларису Дубину, всі обнадійливо посміхнулися: вона трішки розкрила завісу перспектив очолюваного закладу, які, на її погляд, призведуть до вирішення тих питань, які сьогодні стоять і перед пані Самусенко, і перед пані Скідан, і перед іншими керівниками малого бізнесу. Точніше кажучи, Лариса Олексіївна виголосила прагнення свого колективу стати навчальним центром, що проводив би перепідготовку потрібних кадрів для різних сфер народного господарства.
Провела зустріч у Сновську головна жінка області, така симпатична і уважна Ірина Василівна Дорожкіна. Із нею, як із сонечком, хотілося говорити й говорити, думати наперед, усміхатися. І густий дощ, що лив у Сновську, немов із відра, зовсім не був перешкодою для цього спілкування. Під ним далі всі залюбки переглядали витвори мистецтва у локомотивному депо «Сновськ» (начальник - Віталій Зайончковський), про які розказувала тамтешній екскурсовод Анна Полюшко, під ним всі бадьоро їхали до музейного комплексу «Лісоград», що, на перший погляд, знаходиться майже на краю світу, у темному-темному лісі. Там все у свої руки взяли сільські працівники музею: і презентацію літературно-музичної композиції, і екскурсію землянками і все інше. Приміром, куліш зварили такий, що слинка текла, і налисники негірші, і картоплю у чавуні.
Старався провідник «партизанської екскурсії» Денис Дрозд, вкладала увесь запал у зустріч невтомна її сценаристка Валентина Спасік, заводив на ліричний лад і душевну ностальгію Леонід Корінь. Його співочий сильний голос чіпляв «за живе» кожне присутнє у «Лісограді» серце, кожну душу.
А коли настав момент чернігівській делегації від’їжджати, небо враз посвітлішало, дощик зупинився, даючи можливість усім все розгледіти і осмислити.
Прощатися нікому явно не хотілося, навпаки, на ходу визрівали нові задуми на нові поїздки. І це не дивно, бо, як сказали голови нашої РДА, міста й райради Валерій Радібеда, Олександр Медведьов, Ніна Кухаренко – таких щирих і працьовитих людей, як на нашій поліській землі навряд чи десь ще побачиш.
P.S. Важко було б цей захід організувати без підтримки постійних добродійників - Григорія Божка, Володимира Жолобецького, Олександра Веселого, Олександра Кирилюка, Михайла Булденка та інших, чиї серця завше відкриті для тепла і любові. З роси й води вам, дорогі!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий