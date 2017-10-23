Пенсійна реформа і її підводні камені

Наразі пенсіонери Сновщини продовжують аналізувати усі підводні камені пенсійної реформи, а деякі з них навіть відчули у своїх гаманцях її переваги та недоліки. На слуху у людей і обнадійлива фраза нашого Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що «громадяни, котрі все життя віддали добросовісній праці на благо нашої держави, повинні отримувати гідні пенсії».
– Наш уряд взявся за вирішення цього завдання. Простий приклад: пенсія муляра зі стажем 37 років, котра наразі становить 2334 гривні, з 1 жовтня повинна становити 2961 гривню, що більше на 600 грн», – пообіцяв В.Гройсман.
Щоправда, віце-прем’єр Павло Розенко попередив українських пенсіонерів: частина з них отримає підвищені пенсії (згідно з прийнятою Верховною Радою пенсійною реформою) не в жовтні, а в листопаді – через необхідність проведення перерахунку.
До речі, про сьогоднішню загальну і реальну картину з цього питання на Сновщині пропонуємо дізнатися з «перших вуст» - від начальника Сновського відділу ПФУ Марії Семенівни Шидловської: «З першого жовтня проведено перерахунок пенсій 7392 пенсіонерам Сновщини, що становить 97,2% від загальної кількості пенсіонерів району. Середній розмір підвищення на 1 особу становить 335 грн. 29 коп. Додаткові видатки по району становлять 2,5 млн гривень. Перерахунок проведено індивідуально і залежно від трудового стажу та сплачених внесків до пенсійного фонду. Всі пенсіонери, кому проведено перерахунок, до кінця місяця мають отримати письмове повідомлення, де будуть вказані їхній розмір пенсії, розрахунок цієї пенсії, коефіцієнт стажу та коефіцієнт заробітку.
Виплата пенсій у жовтні буде здіснена за двома відомостями. Ті пенсіонери, розмір доплати у яких менший 140 гривень, додаткову суму до пенсії отримають у листопаді. До речі, виплата доплат до пенсії розпочалася з 11 жовтня».
А жовтень все набирає ходи
– Наш уряд взявся за вирішення цього завдання. Простий приклад: пенсія муляра зі стажем 37 років, котра наразі становить 2334 гривні, з 1 жовтня повинна становити 2961 гривню, що більше на 600 грн», – пообіцяв В.Гройсман.
Щоправда, віце-прем’єр Павло Розенко попередив українських пенсіонерів: частина з них отримає підвищені пенсії (згідно з прийнятою Верховною Радою пенсійною реформою) не в жовтні, а в листопаді – через необхідність проведення перерахунку.
До речі, про сьогоднішню загальну і реальну картину з цього питання на Сновщині пропонуємо дізнатися з «перших вуст» - від начальника Сновського відділу ПФУ Марії Семенівни Шидловської: «З першого жовтня проведено перерахунок пенсій 7392 пенсіонерам Сновщини, що становить 97,2% від загальної кількості пенсіонерів району. Середній розмір підвищення на 1 особу становить 335 грн. 29 коп. Додаткові видатки по району становлять 2,5 млн гривень. Перерахунок проведено індивідуально і залежно від трудового стажу та сплачених внесків до пенсійного фонду. Всі пенсіонери, кому проведено перерахунок, до кінця місяця мають отримати письмове повідомлення, де будуть вказані їхній розмір пенсії, розрахунок цієї пенсії, коефіцієнт стажу та коефіцієнт заробітку.
Виплата пенсій у жовтні буде здіснена за двома відомостями. Ті пенсіонери, розмір доплати у яких менший 140 гривень, додаткову суму до пенсії отримають у листопаді. До речі, виплата доплат до пенсії розпочалася з 11 жовтня».
А жовтень все набирає ходи
А жовтень все набирає ходи, і вже прогнозують закінчення теплих днів, і вже більше й більше думок, як перезимувати, витримати скачки цін на продукти, тарифні коливання й пенсійні новації.
Що не говоріть, а тим, хто живе лише на одну пенсію, витримувати виклики часу дійсно важко. Говоримо з людьми, що вже стали пенсіонерами, ловлячи їх «на ходу», біля «АТБ», ставлячи єдине коротке запитання: «Що думаєте про реформу?»
Анна Королецька:
– Я нарешті дочекалася справедливості й задоволена новою надбавкою. Вона висока, набагато більша тисячі гривень і дозволить, сподіваюся, почуватися більш захищеною, впевненішою.
Людмила Зінченко:
– Поки що у мене з пенсією нічого не змінилося, оскільки до держслужбовців ще черга не дійшла. Спасибі Богу, що і так все необхідне маю.
Наталія Ругаль:
– А мене мій перерахунок пенсії не те, що розсмішив, а і здивував, і обурив. Маючи за плечима більше 40 років трудового стажу у дистанції колії, отримала надбавку трохи вищу 40 гривень. Щоправда, сподіваюсь на листопадову відомість, де, як анонсують, будуть донараховані додаткові кошти. Не може ж бути таке, щоб отак насміхалися над людьми?
Андрій Гайшук:
– Мені лише 26 років, тому до пенсій – як до неба. Але я вже аналізую варіанти накопичувальної системи і розумію: ця система не прийнятна для більшості жителів нашого краю. Це ж які треба мати зарплати, щоб відраховувати до ПФ тисячі? Приміром, у мене мій робочий день оцінюється в 70 гривень. Але, попри все, живу, працюю, вирішую поточні проблеми, чекаю (з оптимізмом) кращого.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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