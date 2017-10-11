Ювілею назустріч

Цій старій чорно-білій фотографії вже майже 50 років. Погодьтеся, вік більше ніж поважний… Дивлюсь на знайомі обличчя і згадую шкільні роки. І що цікаво, іноді згадується навіть далекий 1958 рік, коли ми, тоді ще першокласники, сиділи якийсь час за одною партою… втрьох.
Педагоги були різні. Одних – любили і поважали. Інших, м’яко кажучи, не дуже. Тепер, коли пройшли роки, стає явним, хто і кому подобався, а хто кому – не дуже.
На превеликий жаль, декого з тих, хто зображений на цій фотографії, з нами уже немає. І не тільки педагогів. Особисто я, як і мої в минулому однокласники, пам’ятаємо всіх, і будемо пам’ятати завжди.
І ще одна деталь. Ми тоді цього, мабуть, не розуміли. Я маю на увазі, «формування» і «розформування», тобто із двох класів робили три, або навпаки. У результаті, з тими, з ким почали навчання, до 10 класу дійшли одиниці… Але тепер уже це не має особливого значення. Як би там надалі не було – класи «А», «Б» і «В» - ми все-таки однокласники! Якщо конкретно, «представники» нашого 10-А є по всьому світу. Судіть самі: США, Росія, Канада, навіть Бразилія. Але з іншої сторони, невідомо де, наприклад, подівались Микола Семак і Аркадій Серебрін…
І останнє: 14 жовтня 2017 року призначено перше засідання так званого «організаційного комітету» з підготовки і проведення ювілею. У нього увійшли ті, хто, по-перше, в свій час пройшов школу комсомольської, партійної і профспілкової роботи.
Прізвища називати не буду, а от телефони: Валентина – 097 7779279, Жанна – 068 0950029, Валерій – 098 0887324, Світлана – 097 0259144.
Примітка: час проведення і місце зустрічі буде оголошено додатково, після засідання оргкомітету.
В.Мірошниченко, пенсіонер залізничного транспорту, випускник 1968 р. школи №3 м. Щорс
Педагоги були різні. Одних – любили і поважали. Інших, м’яко кажучи, не дуже. Тепер, коли пройшли роки, стає явним, хто і кому подобався, а хто кому – не дуже.
На превеликий жаль, декого з тих, хто зображений на цій фотографії, з нами уже немає. І не тільки педагогів. Особисто я, як і мої в минулому однокласники, пам’ятаємо всіх, і будемо пам’ятати завжди.
І ще одна деталь. Ми тоді цього, мабуть, не розуміли. Я маю на увазі, «формування» і «розформування», тобто із двох класів робили три, або навпаки. У результаті, з тими, з ким почали навчання, до 10 класу дійшли одиниці… Але тепер уже це не має особливого значення. Як би там надалі не було – класи «А», «Б» і «В» - ми все-таки однокласники! Якщо конкретно, «представники» нашого 10-А є по всьому світу. Судіть самі: США, Росія, Канада, навіть Бразилія. Але з іншої сторони, невідомо де, наприклад, подівались Микола Семак і Аркадій Серебрін…
І останнє: 14 жовтня 2017 року призначено перше засідання так званого «організаційного комітету» з підготовки і проведення ювілею. У нього увійшли ті, хто, по-перше, в свій час пройшов школу комсомольської, партійної і профспілкової роботи.
Прізвища називати не буду, а от телефони: Валентина – 097 7779279, Жанна – 068 0950029, Валерій – 098 0887324, Світлана – 097 0259144.
Примітка: час проведення і місце зустрічі буде оголошено додатково, після засідання оргкомітету.
В.Мірошниченко, пенсіонер залізничного транспорту, випускник 1968 р. школи №3 м. Щорс
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