Про реалізацію проектів ОТГ, оформлення земельних ділянок та допомогу дітям

йшлося на черговому засіданні громадської ради при райдержадміністрації,
яке відбулося минулого тижня
Захід розпочали з приємного, подякувавши за активну життєву та громадянську позицію й ініціативну участь у роботі громадської ради Івану Зубу, заступнику голови Сновського благодійного фонду «МИ РАЗОМ»,
якому з нагоди Дня незалежності України було оголошено Подяку від імені голови громадської ради. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.
Про позитивні зміни, які відбуваються в Сновській об’єднаній територіальній громаді після її утворення, доповів присутнім перший заступник міського голови Іван Орда. Він докладно розповів як використовується на користь ОТГ субвенція з державного бюджету. До кінця року Сновська громада очікує отримати на реалізацію 21 проекту понад 20 млн грн, з яких вже прийшло 12,2 млн грн. Зауважимо, що ці проекти мають обов’язково співфінансуватися у розмірі 3% від їх вартості з місцевого бюджету. Вже завершено роботи на 5 об’єктах. Це капремонт доріг, монтаж вуличного освітлення, заміна вікон в бібліотеках, лікарні, навчальних закладах, встановлення дитячих майданчиків тощо. Планується все ж таки відремонтувати асфальтове покриття на вул.Залізничній і зробити клумбу на центральній площі міста. Щодо субвенції з держбюджету на формування інфраструктури, то із запланованих майже16 млн грн вже використано близько 10%. Оновиться до нового року автопарк спецтехніки місцевої ЖЕД.
Цікаво, що не все так прозоро з тендерами і підрядниками, зауважив доповідач. Є такі не чисті на руку фіктивні «фірми», які беруть участь в конкурсі, спеціально знижуючи розцінки на виконання робіт. За умовами тендеру, їх обирають як виконавців і перераховують аванс - 30% від вартості проекту. А потім ці фірми-підрядчики… зникають. В результаті - ні робіт, ні грошей. Тож і на цьому етапі, не тільки в процесі самої реалізації проекту, треба все тримати під контролем.
Окрім згаданих, ще 8 проектів від Сновщини знаходяться на розгляді комісії. У разі прийняття позитивного рішення, вони фінансуватимуться з державного фонду регіонального розвитку.
Після виступу до Івана Григоровича звернулася член громадської ради Людмила Кравець із запитанням: коли відремонтують дорогу по вул. Попудренка і чи планується якось облаштувати і почистити ставок, який перетворився на смітник, на стику вулиць Партизанської та Попудренка. Доповідач подякував за доречне зауваження і пообіцяв, що ці проблемні куточки міста включать у майбутньому до проектів міської ради. Проте Віктор Єрмоленко зауважив, що почистити водойму мало, треба, щоб мешканці цих вулиць усвідомили і не перетворювали її згодом знову на звалище непотребу.
Про оформлення земельних ділянок, наданих на початку незалежності України в користування громадянам під городництво, доповідала начальник відділу земельних відносин, комунальної власності та агропромрозвитку міськради Валентина Недвіга. Мова йшла про городи в районі об’їзної дороги, старого і нового сміттєзвалищ, школи-інтернату, дороги до міського пляжу (зліва) та в напрямку Заріччя і за Гвоздиківкою. Люди користуються ними роками, не маючи на ці ділянки жодних документів і, відповідно, за них не платять податок в ОТГ. Ці наділи знаходяться за межами населеного пункту, як розповіла Валентина Володимирівна, і підпорядковуються головному управлінню Держгеокадастру у Чернігівській області. Найближчим часом відділ земельних відносин міськради оголосить про те, що робити власникам цих ділянок, щоб не позбутися права землекористування ними в майбутньому.
Далі заслухали блок правових питань. Як отримати безкоштовного адвоката та консультацію з юридичних питань поінформувала керівник Сновського бюро правової допомоги Ірини Литвиненко. Начальник Сновського райвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Реута розповіла про Всеукраїнський просвітницький проект «Я маю право». За консультаціями вона запропонувала звертатися і через офіційний веб-портал юстиції.
Продовженням засідання став розгляд пропозиції підтримати породіль Сновщини. Зважаючи на невтішну демографічну ситуацію на Сновщині (за минулий рік народилося 148 дітей, а померло 522 особи; за 9 місяців 2017 року народилося 97 малюків, а померло 326 наших земляків), пропонувалося направити звернення до міського голови стосовно додаткової допомоги з міського бюджету матерям при народженні дитини. (До речі, таку практику запровадила Кіптівська ОТГ - виплачують по 20 тис. грн на кожного новонародженого. У місті Чернігів міські депутати в серпні прийняли рішення, що при народженні першої дитини батьки отримуватимуть 5 та 10 тис. грн з міського бюджету, відповідно, за першу, другу й наступу дитину). Проте в ході обговорення члени громадської ради вирішили, що це недоцільно. Виплачуючи такі кошти всім матерям, отримуватимуть їх і неблагополучні родини, які використають гроші на спиртне, цигарки тощо. А от дітям таких батьків допомогти все ж таки варто. Не раз газета «Промінь» друкувала оголошення про те, щоб небайдужі мешканці району принесли в дитяче відділення ЦРЛ памперси, суміші для годування немовлят та одяг дітям, які потрапили в лікарню, а горе-батьки їх не провідують і пиячать. Тож на засіданні прийняли рішення звернутися до міського голови й депутатського корпусу з рекомендацією: передбачити в місцевому бюджеті кошти на ліки, засоби гігієни та дитяче харчування маленьким пацієнтам з неблагополучних сімей, які опинилися в закладах охорони здоров’я району.
На завершення члени громадської ради визначилися з наступною датою засідання. А всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Участь у роботі зібрання взяли заступник голови РДА Володимир Карпенко та завідувач сектора інформдіяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Наталія Смоляк.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
яке відбулося минулого тижня
Захід розпочали з приємного, подякувавши за активну життєву та громадянську позицію й ініціативну участь у роботі громадської ради Івану Зубу, заступнику голови Сновського благодійного фонду «МИ РАЗОМ»,
якому з нагоди Дня незалежності України було оголошено Подяку від імені голови громадської ради. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.
Про позитивні зміни, які відбуваються в Сновській об’єднаній територіальній громаді після її утворення, доповів присутнім перший заступник міського голови Іван Орда. Він докладно розповів як використовується на користь ОТГ субвенція з державного бюджету. До кінця року Сновська громада очікує отримати на реалізацію 21 проекту понад 20 млн грн, з яких вже прийшло 12,2 млн грн. Зауважимо, що ці проекти мають обов’язково співфінансуватися у розмірі 3% від їх вартості з місцевого бюджету. Вже завершено роботи на 5 об’єктах. Це капремонт доріг, монтаж вуличного освітлення, заміна вікон в бібліотеках, лікарні, навчальних закладах, встановлення дитячих майданчиків тощо. Планується все ж таки відремонтувати асфальтове покриття на вул.Залізничній і зробити клумбу на центральній площі міста. Щодо субвенції з держбюджету на формування інфраструктури, то із запланованих майже16 млн грн вже використано близько 10%. Оновиться до нового року автопарк спецтехніки місцевої ЖЕД.
Цікаво, що не все так прозоро з тендерами і підрядниками, зауважив доповідач. Є такі не чисті на руку фіктивні «фірми», які беруть участь в конкурсі, спеціально знижуючи розцінки на виконання робіт. За умовами тендеру, їх обирають як виконавців і перераховують аванс - 30% від вартості проекту. А потім ці фірми-підрядчики… зникають. В результаті - ні робіт, ні грошей. Тож і на цьому етапі, не тільки в процесі самої реалізації проекту, треба все тримати під контролем.
Окрім згаданих, ще 8 проектів від Сновщини знаходяться на розгляді комісії. У разі прийняття позитивного рішення, вони фінансуватимуться з державного фонду регіонального розвитку.
Після виступу до Івана Григоровича звернулася член громадської ради Людмила Кравець із запитанням: коли відремонтують дорогу по вул. Попудренка і чи планується якось облаштувати і почистити ставок, який перетворився на смітник, на стику вулиць Партизанської та Попудренка. Доповідач подякував за доречне зауваження і пообіцяв, що ці проблемні куточки міста включать у майбутньому до проектів міської ради. Проте Віктор Єрмоленко зауважив, що почистити водойму мало, треба, щоб мешканці цих вулиць усвідомили і не перетворювали її згодом знову на звалище непотребу.
Про оформлення земельних ділянок, наданих на початку незалежності України в користування громадянам під городництво, доповідала начальник відділу земельних відносин, комунальної власності та агропромрозвитку міськради Валентина Недвіга. Мова йшла про городи в районі об’їзної дороги, старого і нового сміттєзвалищ, школи-інтернату, дороги до міського пляжу (зліва) та в напрямку Заріччя і за Гвоздиківкою. Люди користуються ними роками, не маючи на ці ділянки жодних документів і, відповідно, за них не платять податок в ОТГ. Ці наділи знаходяться за межами населеного пункту, як розповіла Валентина Володимирівна, і підпорядковуються головному управлінню Держгеокадастру у Чернігівській області. Найближчим часом відділ земельних відносин міськради оголосить про те, що робити власникам цих ділянок, щоб не позбутися права землекористування ними в майбутньому.
Далі заслухали блок правових питань. Як отримати безкоштовного адвоката та консультацію з юридичних питань поінформувала керівник Сновського бюро правової допомоги Ірини Литвиненко. Начальник Сновського райвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану Юлія Реута розповіла про Всеукраїнський просвітницький проект «Я маю право». За консультаціями вона запропонувала звертатися і через офіційний веб-портал юстиції.
Продовженням засідання став розгляд пропозиції підтримати породіль Сновщини. Зважаючи на невтішну демографічну ситуацію на Сновщині (за минулий рік народилося 148 дітей, а померло 522 особи; за 9 місяців 2017 року народилося 97 малюків, а померло 326 наших земляків), пропонувалося направити звернення до міського голови стосовно додаткової допомоги з міського бюджету матерям при народженні дитини. (До речі, таку практику запровадила Кіптівська ОТГ - виплачують по 20 тис. грн на кожного новонародженого. У місті Чернігів міські депутати в серпні прийняли рішення, що при народженні першої дитини батьки отримуватимуть 5 та 10 тис. грн з міського бюджету, відповідно, за першу, другу й наступу дитину). Проте в ході обговорення члени громадської ради вирішили, що це недоцільно. Виплачуючи такі кошти всім матерям, отримуватимуть їх і неблагополучні родини, які використають гроші на спиртне, цигарки тощо. А от дітям таких батьків допомогти все ж таки варто. Не раз газета «Промінь» друкувала оголошення про те, щоб небайдужі мешканці району принесли в дитяче відділення ЦРЛ памперси, суміші для годування немовлят та одяг дітям, які потрапили в лікарню, а горе-батьки їх не провідують і пиячать. Тож на засіданні прийняли рішення звернутися до міського голови й депутатського корпусу з рекомендацією: передбачити в місцевому бюджеті кошти на ліки, засоби гігієни та дитяче харчування маленьким пацієнтам з неблагополучних сімей, які опинилися в закладах охорони здоров’я району.
На завершення члени громадської ради визначилися з наступною датою засідання. А всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення направили до райдержадміністрації.
Участь у роботі зібрання взяли заступник голови РДА Володимир Карпенко та завідувач сектора інформдіяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА Наталія Смоляк.
Лариса МАРТИНЕНКО,
голова громадської ради при РДА
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