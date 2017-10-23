понедельник, 23 октября 2017 г.

Персонал лікарні вчили ліквідовувати пожежу

13 жовтня у центральній районній лікарні особовим складом 8 державної пожежно-рятувальної частини (м.Сновськ) спільно з персоналом лікарні було проведено тактико-спеціальні навчання з ліквідацією умовної пожежі на першому поверсі терапевтичного відділення.

За підсумками навчань з керівництвом лікарні відбулася нарада, на якій відмічено позитивні моменти навчань та визначено напрямки подальшої роботи щодо постійної готовності персоналу лікарні до дій у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій,  в тому числі й пожеж.
Автор: на

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