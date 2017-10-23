Із майстерністю і поглядом вперед

Сергія Федоровича Мойсіяша земляки добре знають, як талановитого майстра виробничого навчання, першокласного фахівця своєї справи, наставника, котрий працює масштабно, даючи молоді грунтовні знання і хорошу путівку в життя.
Всі пекучі проблеми, що вряди-годи виникають, Сергій Федорович звик вирішувати чітко й оперативно, постійно піднімаючи і власний авторитет, і авторитет рідного ВПУЛГ. Училища, якому віддав і продовжує віддавати левову частку трудової біографії, дорожчого за яке взагалі нічого не уявляє.
У нього і досі повнії вітрила ідей, козацький дух, висока громадянська позиція і продуктивність праці, якій можуть позаздрити молоді колеги.
Та чи можливо, щоб у такого українця було інакше?
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Всі пекучі проблеми, що вряди-годи виникають, Сергій Федорович звик вирішувати чітко й оперативно, постійно піднімаючи і власний авторитет, і авторитет рідного ВПУЛГ. Училища, якому віддав і продовжує віддавати левову частку трудової біографії, дорожчого за яке взагалі нічого не уявляє.
У нього і досі повнії вітрила ідей, козацький дух, висока громадянська позиція і продуктивність праці, якій можуть позаздрити молоді колеги.
Та чи можливо, щоб у такого українця було інакше?
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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